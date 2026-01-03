Bursa ile İstanbul arasındaki deniz ulaşımının önemli ayaklarından biri olan BUDO, yolcu güvenliğini gerekçe göstererek sefer programında zorunlu değişikliğe gitti.

Kurumun internet sitesinden yapılan resmi açıklamada, Marmara genelinde beklenen şiddetli rüzgar ve artan dalga boyunun seyir güvenliğini riskli hale getirdiği belirtildi.

İŞTE İPTAL EDİLEN SEFERLERİN LİSTESİ

BUDO'nun açıklamasına göre, yarın (4 Ocak Pazar) sabah saatlerinden itibaren karşılıklı olarak gerçekleştirilemeyecek seferler şunlar:

• 08.00: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

• 08.00: İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

• 09.30: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

• 09.30: Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

• 10.00: Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

• 11.30: İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

• 11.30: İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

• 13.00: Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

Yetkililer, hava koşullarının seyrine göre diğer seferlerde de değişiklik olabileceğini belirterek, yolcuların seyahat öncesinde BUDO'nun resmi internet sitesinden güncel duyuruları takip etmelerini önerdi.