Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, haftalık çalışmalarına 13 Ocak Salı günü başlayacak. Genel Kurul gündeminde, trafik cezalarının artırılmasını da içeren Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yer alıyor.

Teklifin ilk 6 maddesi kabul edildi. Buna göre, tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına bilerek neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücülere 140 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca söz konusu araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilecek.

Yük taşımada kullanılan ve azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramdan fazla olan motorlu taşıtlar ile sürücüsü dahil 17'den fazla yolcu taşıyan araçlarda takograf bulundurulması zorunlu hale gelecek.

Taksi hizmeti veren otomobillerde ise taksimetre kullanımı mecburi olacak.

HIZ İHLALİNE EHLİYETE EL KOYMA

Yerleşim yeri içinde hız sınırını; 46–55 km/s aşanların ehliyeti 30 gün, 56–65 km/s aşanların ehliyeti 60 gün, 66 km/s'den fazla aşanların ehliyeti ise 90 gün süreyle geri alınacak.

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyen sürücülere 15 bin lira idari para cezası kesilecek.

Ambulans, cankurtaran, itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yol vermeyen veya durmayan sürücülere ise 46 bin lira ceza uygulanacak ve ehliyetleri 30 gün süreyle geri alınacak.

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden ya da araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası verilecek. Bu sürücülerin ehliyetleri 60 gün geri alınacak, araçları ise 30 gün trafikten men edilebilecek.

Araçta yapılan değişikliklerin çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkarması halinde sürücüye 16 bin lira idari para cezası uygulanacak.

KIRMIZI IŞIK İHLALİNE PSİKOTEKNİK ŞARTI

Kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya neden olan sürücülerin ehliyeti 60 gün süreyle geri alınacak. Ehliyetlerin iadesi, psikoteknik değerlendirme sonucuna bağlı olacak.

Seyir halinde cep telefonu veya haberleşme cihazı kullanan sürücülere 5 bin lira ceza kesilecek.

Yarış yapan sürücülere 46 bin lira idari para cezası uygulanacak ve ehliyetleri 2 yıl süreyle geri alınacak.

Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın izni olmadan olay yerini terk eden sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

KOMİSYONLARIN GÜNDEMİ YOĞUN

-Plan ve Bütçe Komisyonu, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanun teklifini görüşecek.

-Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri ele alacak.

-Plan ve Bütçe Komisyonu ayrıca Türkiye Varlık Fonu'nun 2024 yılı mali tabloları ve denetim raporlarını görüşecek.

-İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu, "Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler Raporu"nu ele alacak.

-Salı ve çarşamba günleri ise Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.