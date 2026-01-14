İşte 14 Ocak 2026 itibarıyla netleşen ödeme takvimi ve zam detayları:

MAAŞLAR NASIL HESAPLANDI?

Toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile şekillenen yeni zam oranının detayları şu şekilde gerçekleşti:

Toplu Sözleşme Zammı: %11

Enflasyon Farkı: %6,85

Toplam Zam Oranı: %18,60

Ek Refah Payı: 1.000 TL (Seyyanen)

MEMURLAR İÇİN KRİTİK GÜN: 15 OCAK

Kamu çalışanları, her ay olduğu gibi bu ay da maaşlarını ayın 15'inde alacak. 15 Ocak Perşembe günü itibarıyla memurlar; hem %18,60 zamlı ve 1.000 TL seyyanen artış eklenmiş yeni maaşlarını hem de 1-14 Ocak tarihleri arasındaki 14 günlük maaş farkını hesaplarında görecekler.

MEMUR EMEKLİLERİ FARK ÖDEMESİNİ BEKLİYOR

Memur emeklileri, Ocak ayı maaşlarını henüz zam oranları netleşmeden, ayın ilk 4 gününde eski tutarlar üzerinden almıştı. Emeklilerin Ocak ayı zam farkı ödemeleri için ise ayrı bir takvim işleyecek:

Maaş Farkı Ödeme Tarihi: Emekli sandığı kapsamında olan vatandaşların zam farklarının 26–31 Ocak 2026 tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ (OCAK BAŞINDA TAMAMLANANLAR)

Tahsis numarasının son hanesine göre ödemeler şu şekilde yapılmıştı:

1 – 3 olanlar: 1 Ocak

4 – 6 olanlar: 2 Ocak

7 – 9 olanlar: 3 Ocak

0 olanlar: 4 Ocak

