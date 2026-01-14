Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği Ocak 2026 zam süreci, TÜİK’in enflasyon verilerini açıklamasıyla resmiyet kazandı. Yüzde 18,60’lık toplam artışa ek olarak uygulanan 1.000 TL’lik seyyanen zam sonrası, gözler ödeme tarihlerine çevrildi. Polis, öğretmen, doktor ve hemşire başta olmak üzere tüm kamu çalışanlarının zamlı maaşları yarından itibaren hesaplara geçmeye başlıyor.
İşte 14 Ocak 2026 itibarıyla netleşen ödeme takvimi ve zam detayları:
MAAŞLAR NASIL HESAPLANDI?
Toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile şekillenen yeni zam oranının detayları şu şekilde gerçekleşti:
Toplu Sözleşme Zammı: %11
Enflasyon Farkı: %6,85
Toplam Zam Oranı: %18,60
Ek Refah Payı: 1.000 TL (Seyyanen)
MEMURLAR İÇİN KRİTİK GÜN: 15 OCAK
Kamu çalışanları, her ay olduğu gibi bu ay da maaşlarını ayın 15'inde alacak. 15 Ocak Perşembe günü itibarıyla memurlar; hem %18,60 zamlı ve 1.000 TL seyyanen artış eklenmiş yeni maaşlarını hem de 1-14 Ocak tarihleri arasındaki 14 günlük maaş farkını hesaplarında görecekler.
MEMUR EMEKLİLERİ FARK ÖDEMESİNİ BEKLİYOR
Memur emeklileri, Ocak ayı maaşlarını henüz zam oranları netleşmeden, ayın ilk 4 gününde eski tutarlar üzerinden almıştı. Emeklilerin Ocak ayı zam farkı ödemeleri için ise ayrı bir takvim işleyecek:
Maaş Farkı Ödeme Tarihi: Emekli sandığı kapsamında olan vatandaşların zam farklarının 26–31 Ocak 2026 tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.
EMEKLİ MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ (OCAK BAŞINDA TAMAMLANANLAR)
Tahsis numarasının son hanesine göre ödemeler şu şekilde yapılmıştı:
1 – 3 olanlar: 1 Ocak
4 – 6 olanlar: 2 Ocak
7 – 9 olanlar: 3 Ocak
0 olanlar: 4 Ocak
Kaynak: Sabah