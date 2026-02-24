Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ilk kez yayımladığı Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçlarına göre, vatandaşların enflasyon beklentisi yüksek seviyesini korurken döviz kuru beklentisinde sınırlı bir gerileme görüldü. Ankete göre hanehalkının 12 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya kıyasla değişim göstermeyerek yüzde 48,81 seviyesinde sabit kaldı.

Öte yandan vatandaşların 12 ay sonrası için dolar/TL beklentisi ise düşüş kaydetti. Buna göre dolar/TL beklentisi önceki aya göre 0,71 TL azalarak 51,56 TL seviyesine geriledi.

Verinin detaylarına ilişkin açıklama şu şekilde;

"Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 48,81 olarak gerçekleşmiştir.

Hanehalkının, son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları ‘’gıda’’ ile ‘’yakıt ve enerji’’ olmuştur. Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 41,1 olmuştur.

Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 3,82 puan azalarak yüzde 35,41 olmuştur.

Döviz Kuru Beklentisi 12 ay sonrası ABD Dolar kuru beklentisi bir önceki aya göre 0,71 TL azalarak 51,56 TL olarak gerçekleşmiştir.

Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan “altın alırım” diyen katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 2,7 puan artarak yüzde 55,5 olmuştur. ikinci sırada yer alan “ev/dükkan/arsa vb. alırım” diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 30,0 olarak gerçekleşmiştir."