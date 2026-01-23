Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, merakla beklenen ocak ayı faiz kararını açıkladı.

Beklentilerin altında gerçekleşen 100 baz puanlık indirimle birlikte politika faizi yüzde 38’den yüzde 37 seviyesine geriledi.

Bu hamle sonrası nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, bankaların güncel kredi faiz oranlarını ve maliyet tablolarını araştırmaya başladı.

EN UYGUN KREDİ HANGİ BANKADA?

Yapılan hesaplamalara göre, 12 ay vadeli 100.000 TL ihtiyaç kredisi için bankaların sunduğu faiz oranları yüzde 1,99 ile yüzde 3,61 arasında değişkenlik gösteriyor.

Şu anki piyasa koşullarında en düşük faiz oranını sunan banka ile en yüksek oranı sunan banka arasında, toplam geri ödemede yaklaşık 15.500 TL'lik bir fark bulunuyor.

Bu durum, kredi kullanmadan önce detaylı bir piyasa araştırması yapmanın önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

İŞTE BANKA BANKA 100 BİN TL KREDİNİN MALİYETİ (12 AY VADE)

Vatandaşların en çok merak ettiği "Aylık ne kadar öderim?" ve "Toplamda cebimden ne kadar çıkar?" sorularının yanıtları, bankaların güncel tekliflerine göre şöyle şekillendi:

(Not: Hesaplamalar bankaların açıkladığı güncel veriler üzerinden yapılmış olup, sigorta ve tahsis ücretleri banka politikalarına göre değişiklik gösterebilir.)