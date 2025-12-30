Satın alma, sadece rekor fiyatıyla değil, şirketin Çin kökenli kurucuları nedeniyle Washington’da yarattığı "jeopolitik tedirginlik" ile de gündeme oturdu.

Henüz sekiz ay önce kurulan Manus'un büyüme hızı Silikon Vadisi'nde şaşkınlık yarattı.

Geçtiğimiz mart ayında Benchmark liderliğindeki yatırım turunda 75 milyon dolar fon toplayarak 500 milyon dolar değerlemeye ulaşan şirket, kısa sürede değerini dörde katladı.

Yüksek bulunan üyelik ücretlerine (aylık 39-199 dolar) rağmen şirket, yıllık yinelenen gelirinin 100 milyon doları aştığını ve milyonlarca kullanıcıya ulaştığını duyurmuştu.

OPENAI’A "DEEP RESEARCH" ÇALIMI

Meta'nın bu hamlesinin arkasında, Manus'un teknik kapasitesinin yattığı belirtiliyor.

İddialara göre Manus, OpenAI’in henüz piyasaya sürdüğü Deep Research (derin araştırma) modelinden daha iyi performans gösteriyor.

MANUS NELER YAPABİLİYOR?

• Karmaşık iş adaylarını değerlendirme ve İK süreçleri.

• Detaylı hisse senedi portföy analizleri.

• Kapsamlı tatil ve seyahat planlamaları.

Meta, Manus'u bağımsız bir uygulama olarak yaşatmanın yanı sıra; teknolojisini Facebook, Instagram, WhatsApp ve kendi sohbet robotu Meta AI'ya entegre ederek milyarlarca kullanıcısına sunmayı hedefliyor.

WASHİNGTON'I KIZDIRAN "ÇİN" BAĞLANTISI

Bu dev satın almanın en sancılı tarafı ise şirketin kökleri. Manus, kağıt üzerinde Singapur merkezli görünse de kurucuları ve geliştirici ekibi Çin kökenli.

• Pekin'den Singapur'a: Şirketin kurucuları, 2022'de Pekin'de "Butterfly Effect" adıyla kurdukları ana şirketi, bu yılın ortasında Singapur'a taşıdı.

• Senato'nun Tepkisi: Bu durum ABD'li senatörlerin tepkisini çekti. Amerikalı yatırımcıların (özellikle Benchmark'ın), Çin teknoloji ekosistemini dolaylı yoldan desteklediği savunularak sert eleştiriler yöneltildi.

META'DAN GÜVENCE: "BAĞLAR KOPARILACAK"

Meta, satın alma sonrası regülasyon kurumlarından gelebilecek baskıları önlemek adına net bir tavır sergiledi.

Şirket sözcüsü, satın alma tamamlandığında Manus'un Çinli yatırımcılarla hiçbir bağının kalmayacağını vurguladı.

Meta'nın açıklamasına göre "Manus AI, Çin’deki tüm hizmet ve faaliyetlerini durduracak" ve tamamen Batı standartlarına entegre bir yapıya dönüştürülecek.