Meta Platforms, yapay zekâ odaklı veri merkezlerini çalıştırmak için enerji ihtiyacını güvence altına almak üzere önemli nükleer enerji anlaşmaları imzaladı. Şirketin duyurusuna göre bu anlaşmalar, toplamda 6,6 gigavatı aşan nükleer enerji kapasitesi sağlayarak yaklaşık 5 milyon evin enerji ihtiyacını karşılayacak düzeyde güç oluşturacak.

Bu kapsamda Meta, üç farklı nükleer enerji sağlayıcısıyla uzun vadeli işbirlikleri yaptı. ABD’nin Ohio ve Pennsylvania eyaletlerindeki mevcut nükleer santrallerden enerji satın almanın yanı sıra, küçük modüler nükleer reaktörler (SMR) geliştiren girişimlerle de ortaklık kuruyor.

Anlaşmanın Detayları

1) Vistra ile 20 Yıllık Enerji Tedarik Anlaşmaları

Meta, Vistra’nın Ohio ve Pennsylvania’daki üç nükleer santralinden toplamda yaklaşık 2,1 gigavatın üzerinde enerji satın alacak. Bu enerji, şirketin veri merkezlerini destekleyecek şekilde uzun vadeli elektrik akışı sağlayacak.

2) Oklo ile SMR Yatırımı

Meta, nükleer startup Oklo ile birlikte Ohio’da 1,2 gigavatlık küçük modüler reaktör geliştirme projesine destek veriyor. Bu proje gelecekte Meta’nın bölgedeki veri merkezlerinin enerji gereksinimini karşılamayı hedefliyor.

3) TerraPower ile Geleceğe Yönelik Enerji Planı

Meta’nın TerraPower ile işbirliği, 2030’lar boyunca enerji üretimini artıracak yeni nükleer reaktörlerin geliştirilmesini destekliyor; ilk etapta 690 megavatlık üretim hedefleniyor ve daha fazlasına genişleme planlanıyor.

Neden Bu Kadar Büyük Önemi Var?

Meta’nın bu dev enerji anlaşmaları, artan yapay zekâ hesaplama gücü ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. Gelişmiş AI uygulamaları ve veri merkezleri, geleneksel enerji altyapısını zorlayan yüksek elektrik tüketimine sahip. Meta bu nedenle sürdürülebilir, sürekli ve büyük ölçekli enerji kaynaklarına yöneliyor.