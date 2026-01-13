Meta Platforms Inc., sanal gerçeklik ve metaverse projelerini yürüten Reality Labs bölümünde büyük çaplı bir işten çıkarma sürecine başladı. Şirket, bu birimde çalışan yaklaşık 15 bin kişinin yüzde 10'unu, yani 1.500 civarında çalışanı işten çıkarmayı planlıyor.

Stratejik Yön Değişikliği

Bu adım, Meta'nın teknoloji odağını değiştiren daha geniş bir stratejinin parçası olarak öne çıkıyor. Şirket, sanal gerçeklik ve metaverse ürünlerine ayrılan kaynakları azaltırken, yapay zeka destekli giyilebilir teknolojilere ve telefon özelliklerine daha fazla yatırım yapmayı hedefliyor.

İşten Çıkarmaların Zamanlaması

Konuya yakın ve kamuoyuna konuşma yetkisi olmayan kaynaklara göre, işten çıkarmaların bu hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Reality Labs biriminde çalışan binden fazla kişi bu süreçten etkilenecek. Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in 2025 yılının sonlarında yöneticilerden Reality Labs bütçesinde kesinti seçeneklerini değerlendirmelerini istediği öğrenildi. Bu kapsamda bazı sanal gerçeklik ve metaverse ürünlerinde küçülmeye gidilmesinin gündeme geldiği belirtiliyor.

Yeni Teknoloji Odağı

Meta'nın bu hamlesi, şirketin yapay zeka teknolojilerine yaptığı yatırımları artırma kararının bir yansıması olarak görülüyor. Sanal gerçeklik ve metaverse projelerinden kaynaklanan maliyetleri azaltarak, giyilebilir yapay zeka cihazları ve akıllı telefon özelliklerine daha fazla kaynak aktarmayı planlıyor.