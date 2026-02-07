Meteoroloji verilerine göre yağışların; Antalya’nın doğusu, Mersin’in batısı, Hatay, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bolu ve Düzce ile Doğu Anadolu’nun bazı illerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, bu illerde oluşabilecek su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR, KARADENİZ’DE FIRTINA

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretse de yüksek kesimlerde kış koşulları etkisini gösterecek.

Kar Yağışı: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Toroslar, Bolu, Sivas, Niğde ve Doğu Anadolu’nun kuzey ile doğusunda karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Fırtına: Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın güneyli yönlerden fırtına hızına (50-70 km/saat) ulaşacağı tahmin ediliyor.

ÇIĞ VE BUZLANMA TEHLİKESİNE DİKKAT!

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi en üst seviyede. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde görülecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin tedbirli olması gerekiyor.

TOZ TAŞINIMI VE MEVSİM NORMALLERİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer yer toz taşınımı beklenirken, hava sıcaklıklarının ülke genelinde bahar tadında, yani mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi.