Türkiye genelinde bugün çok bulutlu ve yağışlı bir hava hakim olacak. Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış görülürken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar etkisini gösterecek.

KIYI EGE VE ANTALYA’DA "SEL" RİSKİ

Yağışların özellikle Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına neden olabileceği belirtilerek vatandaşlara "tedbirli olun" çağrısı yapıldı.

RÜZGARIN HIZI 80 KİLOMETREYİ BULACAK

Rüzgarın; Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde 40–80 km/saat hıza ulaşması bekleniyor. Kısa süreli fırtına şeklinde esecek rüzgarla birlikte güney kesimlerde toz taşınımı da görülebilecek.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Yetkililer, bu bölgedeki vatandaşların ve sürücülerin hayati risklere karşı dikkatli olmalarını vurguladı.

SARI KODLU UYARI VERİLEN 20 İL

Meteoroloji, hem fırtına hem de kuvvetli yağış nedeniyle yaklaşık 20 il için "sarı kodlu" alarm verdi. İşte dikkatli olması gereken o iller:

Fırtına Beklenen İller: Amasya, Artvin, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat ve Bayburt.

Kuvvetli Sağanak Beklenen İller: Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla.

Sürücüler ve Vatandaşlar Dikkat: Fırtına nedeniyle ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması gerekiyor. Özellikle akşam saatlerinde kar yağışının beklendiği yüksek kesimlerde ulaşımın zorlaşabileceği ifade ediliyor.