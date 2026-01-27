Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt geneli için parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü öngörürken, birçok bölgeyi kapsayan geniş çaplı bir yağış uyarısı yayımladı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarına rağmen, kuvvetli rüzgar ve yoğun yağışların günlük yaşamı olumsuz etkilemesi bekleniyor.

BATIDA SAĞANAK, DOĞUDA KAR KAPIDA

Marmara'da Sakarya dışındaki iller ile Ege ve Akdeniz bölgelerinde yağmur ve sağanak yağışlar etkili olacak. Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Kıyı Ege, Batı ve Doğu Akdeniz kıyıları ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel ve su baskını riskine dikkat çekildi.

BEYAZ Örtü Geri Dönüyor: İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında karla karışık yağmur beklenirken; Iğdır ve Ağrı çevrelerinde kar yağışının etkisini artıracağı öngörülüyor.

ÇIĞ VE BUZLANMA RİSKİ ARTIYOR

Meteoroloji, özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimleri için hayati bir uyarıda bulundu:

Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ riski bulunduğundan, bölgedeki vatandaşların dikkatli olması istendi.

Buzlanma ve Sis: Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde görülecek olan buzlanma, don ve yoğun sisin ulaşımda görüş mesafesini düşüreceği vurgulandı.

RÜZGARIN HIZI 60 KİLOMETREYİ BULACAK

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden esmesi beklenirken; Güney Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Bursa çevrelerinde hızının saatte 40-60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgarın neden olabileceği çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.