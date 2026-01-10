Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgar, bugün akşamdan itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'de rüzgar, yarın öğleden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına, pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Batı Akdeniz'de ise rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, pazartesi günün ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

