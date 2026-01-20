Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra güneyinde, perşembe günü öğle saatlerinde kuzeyinde güney ve güneydoğudan 6 ila 8, güneyde yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege'de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren güneyinde, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güney ve güneydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın, perşembe günü öğle saatlerinden sonra kuzeyde, akşam saatlerinde güneyde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR

Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren doğusunda, akşam saatlerinden itibaren batısında doğu ve güneydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, perşembe günü akşam saatlerinde batıda, cuma günü akşam saatlerinde doğuda etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren batısı ile Hatay'ın güney kıyılarında doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8, perşembe günü sabah saatlerinde yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

