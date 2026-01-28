Finansal ürünlere ulaşmanın giderek daha karmaşık hale geldiği bu dönemde, Mynet yeni girişimi myMani'yi yayına aldı! Özellikle enflasyonist ortamda doğru finansal strateji geliştirmek isteyen kullanıcılar için rehber niteliği taşıyan myMani, bankaların en güncel teklif ve kampanyalarını anlık olarak tek platformda listeliyor.

20'DEN FAZLA BANKA TEK PLATFORMDA!

myMani'nin öne çıkan en önemli özelliği, Türkiye'nin önde gelen 20'den fazla bankasının sunduğu kredi ve kampanya seçeneklerini yan yana sunması. Kullanıcılar, banka banka dolaşmadan faiz oranlarını, vade alternatiflerini ve ek avantajları tek ekranda karşılaştırabiliyor. Platform, bu hizmetler için kullanıcıdan herhangi bir ücret talep etmiyor.

myMani İLE NELER YAPILABİLİYOR?

Zahmetsiz karşılaştırma: İhtiyaç kredisi, konut ve taşıt kredileri ile kredi kartı seçenekleri şeffaf biçimde karşılaştırılabiliyor.

Sıfır faizli fırsatlar: Bankaların yeni müşterilere özel sunduğu sıfır faizli nakit avans ve kampanyalar anlık olarak takip edilebiliyor.

Geniş ürün yelpazesi: Konut kredilerinden taşıt kredilerine kadar farklı finansal ürünlere saniyeler içinde ulaşmak mümkün.

Maksimum tasarruf: Güncel faiz indirimleri ve taksit fırsatları sayesinde uzun vadede maliyet avantajı sağlanabiliyor.

Güvenli kullanım: myMani, kullanıcı verilerinin gizliliğini ön planda tutarak güvenli bir deneyim sunuyor.

FİNANSAL KARARLARDA HIZ VE GÜVEN

myMani, yalnızca bir karşılaştırma platformu değil; aynı zamanda doğru zamanda doğru finansal ürünü seçmeye yardımcı olan bir rehber olarak konumlanıyor. Hızlı ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde en uygun teklife kısa sürede ulaşmak ve başvuru sürecini anında başlatmak mümkün oluyor.

Finansal kararlarını hızlandırmak ve en doğru seçeneği bulmak isteyenler için myMani, her zaman tek tık uzağında.