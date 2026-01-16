ABD hisse senedi piyasaları, dördüncü çeyrek bilanço sezonu öncesinde yatırımcı iştahının kabarmasıyla hareketli günler geçiriyor.

LSEG Lipper verilerine göre 14 Ocak’ta sona eren haftada ABD hisse senedi fonlarına net 28,18 milyar dolarlık giriş yaşandı.

Bu rakam, 1 Ekim’den bu yana kaydedilen en yüksek haftalık giriş olarak kayıtlara geçti.

SATIŞ DALGASI YERİNİ ALIMA BIRAKTI

Piyasadaki bu sert dönüş, bir önceki haftanın verileriyle kıyaslandığında daha net görülüyor.

Yatırımcılar, önceki hafta gerçekleştirdikleri 26,02 milyar dolarlık net satışı tamamen telafi ederek yeniden "risk iştahı açık" pozisyona geçti.

Bu iyimserliğin arkasında yatan temel nedenler ise; enflasyonist baskıların hafiflemesi ve yılın devamında beklenen faiz indirimleri olarak gösteriliyor.

Yatırımcıların, jeopolitik gerginlikler ve Fed’in bağımsızlığına dair endişeleri şimdilik fiyatlamadığı görülüyor.

TEKNOLOJİDE YÜZDE 19’LUK KÂR BEKLENTİSİ

Bilanço sezonuna dair beklentiler de alımları destekliyor. LSEG verileri, ABD’deki büyük ve orta ölçekli şirketlerin son çeyrekte yüzde 10,81 oranında kâr artışı bildirmesinin beklendiğine işaret ediyor.

Bu alanda başı çeken sektör ise yüzde 19,32’lik kâr artışı tahminiyle yine teknoloji sektörü oldu.

BÜYÜK ŞİRKETLERE İLGİ, NAKİTTEN KAÇIŞ

Fon akışlarının detayları incelendiğinde şu başlıklar öne çıkıyor:

• Büyük Sermayeli Fonlar (Large-Cap): Önceki haftaki 31,75 milyar dolarlık çıkışın ardından bu hafta 14,04 milyar dolar giriş gördü.

• Küçük ve Orta Sermaye: Küçük sermayeli fonlara 579 milyon dolar giriş olurken, orta sermayeli fonlardan 1,91 milyar dolar çıkış yaşandı.

• Sektörel Dağılım: Sanayi (1,69 milyar dolar), teknoloji (1,04 milyar dolar) ve temel tüketim malları (984 milyon dolar) en çok tercih edilen sektörler oldu.

• Tahvil Piyasası: Tahvil fonları da 10,12 milyar dolarlık girişle 8 Ekim’den bu yanaki en iyi haftasını geçirdi.

• Para Piyasası Fonları: Risk iştahının artmasıyla güvenli limanlardan çıkış hızlandı. Önceki iki haftada yoğun alım yapılan para piyasası fonlarından bu hafta 75,72 milyar dolarlık çıkış gerçekleşti.