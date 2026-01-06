2026 yılının ilk işlem günlerinde teknoloji ve savunma sanayi hisselerinde yaşanan hareketlilik, Nasdaq borsasında bazı şirketlerin yatırımcılarına kısa sürede devasa kazançlar sağlamasına yol açtı. Yılın ilk iki tam işlem günü olan 2 Ocak Cuma ve 5 Ocak Pazartesi verilerine göre, özellikle drone teknolojileri ve biyoteknoloji alanındaki hisseler %30 barajını zorladı.

İşte son 48 saatte Wall Street'te yıldızı parlayan o şirketler:

🚀 Zirvenin Sahibi: Red Cat Holdings (RCAT)

Savunma sanayisine yönelik drone çözümleri üreten Red Cat Holdings, iki günlük performansıyla listenin en tepesinde yer aldı. 2 Ocak’ta %10,76 değer kazanan hisse, 5 Ocak Pazartesi günü %19,00’luk bir sıçrama daha yaparak kümülatif olarak %31,8 oranında yükseldi. Şirketin, ABD ordusundan aldığı yeni siparişler ve savunma sektöründeki küresel talep artışı bu yükselişin ana motoru oldu.

🧬 Biyoteknoloji Rüzgarı: Regencell Bioscience (RGC)

Yıla oldukça hareketli başlayan Regencell Bioscience, sadece Pazartesi günü gerçekleştirdiği %31,65'lik yükselişle dikkatleri üzerine çekti. Şirketin yeni klinik verilerine dair spekülasyonlar ve biyoteknoloji sektöründeki genel alım iştahı, hisseyi 27 dolar seviyelerine taşıdı.

🛰️ Markalaşma Etkisi: Ondas Holdings (ONDS)

Havacılık ve otonom sistemler alanında faaliyet gösteren Ondas Holdings, son iki günde adeta gövde gösterisi yaptı. Cuma günü %12,91, Pazartesi günü ise %13,70 yükselen hisse, toplamda %28,4'lük bir getiri sağladı. Şirketin merkezini Florida’ya taşıması ve 10 milyon dolarlık yeni savunma siparişi alması yatırımcı güvenini pekiştirdi.

Yükselişin Arkasındaki Nedenler

Analistler, 2026'nın bu güçlü başlangıcını birkaç temel faktöre bağlıyor:

Jeopolitik Hareketlilik: Özellikle savunma ve drone teknolojilerine olan ilginin artması.

Ocak Etkisi: Yatırımcıların yeni yılın başında taze sermayeyi büyüme potansiyeli yüksek teknoloji hisselerine yönlendirmesi.

Yapay Zeka ve Otonom Sistemler: Bu alanlardaki şirketlerin somut gelir ve sipariş açıklamaya başlaması.

Uzman Notu: Uzmanlar, bu tip kısa süreli ve sert yükselişlerin ardından kar realizasyonu (satış baskısı) gelebileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor.