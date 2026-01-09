Yatırımcıların odağında iki kritik başlık var; ekonominin soğuma sinyalleri verdiği aralık ayı istihdam raporu ve küresel ticareti yeniden şekillendirebilecek olan Yüksek Mahkeme kararı.

Bu yoğun gündem maddeleri arasında S&P 500 ve Nasdaq vadeli işlemleri sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 0,4 oranında yükselirken, Dow Jones vadeli işlemleri de dünkü karışık seyrin ardından yüzde 0,3 artış kaydetti.

Beklenen veri açıklandı! ABD tarım dışı istihdam beklentilerin altında kaldı

İSTİHDAM RAPORU: "İŞE ALMA YOK, İŞTEN ÇIKARMA YOK"

Hükümetin kapanmasından kaynaklanan veri aksaklıklarının ardından normal akışına dönen tarım dışı istihdam raporu, ABD ekonomisinin aralık ayında 50.000 yeni iş eklediğini gösterdi.

Bu rakam, ekonomistlerin 70.000'lik beklentisinin altında kalsa da piyasaları tedirgin etmedi.

Verinin detaylarında öne çıkanlar şunlar:

• İşsizlik Oranı Düştü: Kasım ayında yüzde 4,6 olan işsizlik oranı yüzde 4,4'e geriledi.

• Fed Beklentisi: Zayıf istihdam artışı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) üç haftadan kısa bir süre içinde faiz indirimine gideceği yönündeki beklentileri korudu.

• 2025 Teması Sürüyor: Veriler, 2025 yılına damgasını vuran "işe alma yok, işten çıkarma yok" ekonomik durgunluk temasının yıl sonuna kadar devam ettiğini teyit etti.

YÜKSEK MAHKEME'DEN TARİHİ GÜMRÜK VERGİSİ KARARI BEKLENİYOR

Wall Street bugün sadece verilere değil, Washington'a da kilitlenmiş durumda. Başkan Trump'ın "kurtuluş günü" olarak adlandırdığı kapsamlı gümrük vergilerinin yasallığı konusunda Yüksek Mahkeme'nin bugün bir karar vermesi bekleniyor.

Bu karar, Trump'ın ulusal acil durum yasalarını kullanarak gümrük vergisi getirme yetkisini test edecek ilk büyük hukuki sınav olacak. Mahkemenin vergileri yasa dışı bulması durumunda, ABD'nin ekonomi stratejisi ve küresel ticaret dengeleri yeniden şekillenebilir.

ENERJİ VE KONUTTA KRİTİK HAMLELER

Piyasalar makro verilerin yanı sıra sektörel gelişmeleri de fiyatlıyor:

• Venezuela Dönemeci: Başkan Trump, Venezuela'ya yönelik ikinci saldırı dalgasını iptal ettiğini duyurdu. Enerji altyapısını yeniden inşa etme planları kapsamında, BEYAZ Saray bugün küresel petrol devleriyle Venezuela rezervlerinin geleceğini görüşmek üzere bir toplantı gerçekleştirecek.

• Konut Piyasasına 200 Milyar Dolar: Trump, konut kredisi faizlerini düşürmek amacıyla Freddie Mac ve Fannie Mae'ye 200 milyar dolarlık ipotek destekli menkul kıymet (MBS) satın alma talimatı verdi. Planın detayları henüz netleşmese de piyasalar bu likidite hamlesini yakından izliyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.