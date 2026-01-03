Yılın ilk işlem günlerinde en dikkat çekici performans Leap Therapeutics (LPTX) cephesinden geldi.

Şirketin onkoloji alanındaki yeni klinik verileri ve stratejik planlamaları, hisse fiyatını tek bir işlem gününde yüzde 368,6 oranında yukarı taşıyarak piyasanın en çok konuşulan olayı haline getirdi.

Benzer şekilde Intelligent Bio Solutions (INBS) da yeni bir üretim ortaklığı duyurusuyla birlikte yüzde 132,4 oranında değer kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Şirket, bu ortaklık sayesinde üretim maliyetlerinde yüzde 40 tasarruf ve kapasite artışı hedeflediğini açıkladı.

NASDAQ 48 SAATLİK EN ÇOK YÜKSELENLER LİSTESİ

• Leap Therapeutics (LPTX): yüzde 368,6 Artış

• Lavoro (LVRO): yüzde 144,4 Artış

• Intelligent Bio Solutions (INBS): yüzde 132,4 Artış

• Brand Engagement Network (BNAI): yüzde 62,5 Artış

• Datavault AI (DVLT): yüzde 54,9 Artış

• Atlantic International (ATLN): yüzde 53,4 Artış

• Sidus Space (SIDU): yüzde 37,9 Artış

TEKNOLOJİ DEVLERİNDE ÇİP SEKTÖRÜ ÖNCÜ OLDU

Büyük ölçekli şirketlerin yer aldığı Nasdaq 100 endeksinde ise çip üreticileri rallinin motoru görevini üstlendi.

Micron Technology (MU) yüzde 10,5 oranında yükselerek yeni bir rekor kırarken, yapay zeka lideri Nvidia (NVDA) yüzde 1,3 ve Intel (INTC) yaklaşık yüzde 7 oranında değer kazandı.

UZMANLAR VOLATİLİTE KONUSUNDA UYARIYOR

Piyasa analistleri, özellikle düşük piyasa değerine sahip şirketlerdeki bu aşırı yükselişlerin yüksek risk barındırdığına dikkat çekiyor.

Bir günde yüzde 300'den fazla yükselen hisselerde kar satışlarının sert olabileceği ve yatırımcıların temel haber akışını takip etmesi gerektiği vurgulanıyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.