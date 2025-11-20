ABD borsalarında teknoloji ve yapay zekâ odaklı hisseler, son dönemin en güçlü performansını sergiliyor. Nvidia’nın beklentileri aşan bilançosu ve yapay zekâ harcamalarında görülen çok yıllı büyüme trendi, hem Nasdaq 100 hem de S&P 500’ün yönünü yeniden yukarı çevirmiş durumda. Ünlü yatırım bankalarının projeksiyonları da bu tabloyu destekliyor: UBS, S&P 500 için 2026 yıl sonu hedefini yapay zekâ kaynaklı büyüme nedeniyle 7.500 puan seviyesine yükseltmiş durumda.

YÜKSELİŞİ DESTEKLEYEN TEMEL DİNAMİKLER

Yapay zekâ altyapısına yapılan dev yatırımlar, büyük teknoloji şirketlerinin piyasa değerlerini yeniden yukarı taşıyor. “Magnificent Seven” olarak bilinen grup (NVDA, MSFT, AAPL, AMZN, META, TSLA, GOOGL), endekslerdeki toplam kazançların önemli bir kısmını tek başına oluşturuyor. Ayrıca ABD şirketlerinin sermaye harcamalarında YZ payının giderek artması, bu yükselişi yapısal bir trende dönüştürüyor. Piyasa stratejistleri, yapay zekâ harcamalarının 2025 boyunca S&P 500’ü %10–12 bandında destekleyebileceğini öngörüyor.

RİSKLER: BALON ENDİŞESİ GÜÇLENİYOR

Her ne kadar yükseliş güçlü görünse de uzmanlar bazı risklere dikkat çekiyor. Araştırmalar, yapay zekâ hisseleri çıkarıldığında S&P 500’ün mevcut seviyesinden yaklaşık %20 daha düşük olacağını gösteriyor. Bu, piyasanın önemli kısmının YZ beklentilerine bağımlı olduğunu ortaya koyuyor. Değerlemelerin tarihsel ortalamaların oldukça üzerinde olması, volatiliteyi artırabilecek düzeltme risklerini de gündemde tutuyor. Özellikle faiz indirimi beklentilerindeki oynaklık ve şirketlerin YZ yatırımlarının kârlılığa dönüş hızındaki belirsizlikler, dikkatle takip edilen başlıklar arasında.

YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?

Kısa ve orta vadede yükselişin devam etmesi için temel senaryo olumlu. YZ harcamalarının güçlü kalması, büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarını destekleyen gelir akışını koruması ve makro ortamın (faiz, dolar, enflasyon) büyük bir şok üretmemesi halinde hem Nasdaq 100 hem de S&P 500’de YZ temalı yükselişin sürmesi bekleniyor. Ancak bu hareketin “koşullu” olduğunun altını çizmek gerekiyor; herhangi bir zayıf bilanço, talep düşüşü veya FED belirsizliği sert düzeltmeleri tetikleyebilir.

TÜRK YATIRIMCILAR NASIL OKUMALI?

ABD’deki YZ rallisi yalnızca küresel likidite akışlarını değil, risk iştahını ve doların yönünü de etkiliyor. Türkiye’den işlem yapan yatırımcılar açısından hem USD/TRY hem de global fon akımları kritik. Ayrıca ABD’de yükselen teknoloji hisseleri genellikle gelişen piyasalardaki teknoloji odaklı şirketlerin de değerlemesini orta vadede destekleyebilir. Buna rağmen yüksek oynaklık nedeniyle kısa vadeli pozisyonlarda temkinli olmak önem taşıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.