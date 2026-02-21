NATO Steadfast Dart-2026 Tatbikatına katılan Bayraktar T-B3 Eurofighter’larla ortak tatbikat gerçekleştirdi.

TCG ANADOLU gemisinden havalanan Bayraktar-TB3 Baltık Denizi’nde 8 saat uçuş yaptı.

NATO’nun Steadfast Dart-2026 tatbikatı kapsamında yurt dışındaki ilk operasyonel gösterimini Baltık Denizi’nde başarıyla gerçekleştiren ve TCG ANADOLU’da konuşlu bulunan Bayraktar TB3 SİHA, Baltık Denizi’nde dondurucu soğuk, yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgâr altında uçuş gösterimini başarıyla tamamlamıştı.

NATO Tatbikatında Bayraktar TB3 Eurofighter’larla birlikte uçtu 1

Kısa pistli gemilerden kalkış yapabilen dünyanın ilk SİHA’sı olma özelliğiyle dikkat çeken Bayraktar TB3 bugün gerçekleştirilen uçuşta TCG ANADOLU gemisinden havalanarak Eurofighter’larla ortak tatbikat gerçekleştirdi.

NATO Tatbikatında Bayraktar TB3 Eurofighter’larla birlikte uçtu 2

Tatbikatta savaş uçakları ile uyumlu çalışan Bayraktar TB3 Baltık Denizi’nde 8 saat uçuş yaptı. TB3, yaklaşık 8 saat süren uçuşta 1.700 km mesafe kat etti.

