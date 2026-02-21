ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme’nin gümrük tarifeleriyle ilgili kararının ardından BEYAZ Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, İran ile yürütülen nükleer müzakerelere de değinerek Tahran yönetimine, “Adil bir anlaşma için müzakere yapsalar iyi olur” mesajını verdi.

Açıklamalarında İran halkı ile İranlı liderleri birbirinden ayırdığını ve bu iki unsurun tamamen farklı olduğunu savunan Trump, ülkedeki protestolar sürecinde 32 bin kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

Trump, 800'den fazla göstericinin idam edilmesini kendi müdahalesiyle engellediğini öne sürerek, “837 kişiyi asacaklardı ve ben onlara 'Tek bir kişiyi bile asarsanız vurulacaksınız' dedim. İki hafta bekleyip pazarlık yapmadım ve onlar asmayı bıraktılar. Ama İran halkı için çok üzülüyorum” ifadelerini kullandı.

SINIRLI ASKERİ SALDIRI SİNYALİ

Öte yandan Trump, Beyaz Saray'da bazı valilerin katılımıyla düzenlenen bir kahvaltı etkinliği öncesinde de bir muhabirin ‘İran'a yönelik sınırlı bir askeri saldırı mı düşünüyorsunuz?’ şeklindeki sorusuna, “Sanırım bunu düşündüğümü söyleyebilirim” yanıtını verdi.