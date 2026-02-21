ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi’nin gümrük tarifelerini iptal etme kararı almasının ardından vakit kaybetmeden harekete geçti.

Trump, kendisine ait Truth sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, tüm ülkelere yüzde 10’luk küresel gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir kararname imzaladığını duyurarak, "Bu vergi neredeyse hemen yürürlüğe girecek" ifadelerini kullandı. ABD Yüksek Mahkemesi’nin gümrük tarifelerine karşı oy kullanan üyelerinin kendilerinden utanması gerektiğini savunan Trump, "Kararları gülünçtü, ancak şimdi ayarlama süreci başlıyor ve daha önce kazandığımızdan daha fazla para kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

ABD YÜKSEK MAHKEMESİ TRUMP’IN GÜMRÜK TARİFELERİNİ İPTAL ETMİŞTİ

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın diğer ülkelere karşı stratejik bir silah olarak kullandığı ve ticaret savaşlarına neden olan gümrük tarifelerinin iptal edilmesine yönelik kararı 6’ya karşı 3 oyla kabul ederek Trump’ın tarifelerinin yetki aşımı olduğunu açıklamıştı.