Dünyanın en popüler dijital yayın platformu Netflix, abonelik ücretlerine bir kez daha zam yapma kararı aldı. ABD pazarında devreye alınan yeni fiyat artışları, platformun küresel ölçekteki fiyatlandırma stratejisini yeniden gündeme taşıdı. Yeni tarifeler ilk etapta yeni aboneler için geçerli olurken, önümüzdeki haftalarda mevcut kullanıcıların faturalarına da yansıtılacak.
Netflix, ABD’deki abonelik planlarında yaklaşık %10 ile %12 oranında bir artışa gitti. 2025 yılının ilk çeyreğindeki zammın ardından, aynı dönemde gelen bu ikinci dalga artışla fiyatlar şu şekilde şekillendi:
Reklamlı Standart Paket: 7,99 dolardan 8,99 dolara yükseldi.
Reklamsız Standart Plan: 17,99 dolardan 19,99 dolara çıktı.
Premium Paket: 24,99 dolardan 26,99 dolara ulaştı.
Şirket, bu artışların öncelikle yeni üyeliklerde uygulanacağını, mevcut abonelerin ise önümüzdeki haftalardan itibaren yeni fiyatlarla faturalandırılacağını bildirdi.
TÜRKİYE FİYATLARINDA SON DURUM NE?
Netflix Türkiye, en son 4 Haziran 2025 tarihinde abonelik ücretlerine yaklaşık %30 oranında bir zam yansıtmıştı. ABD'deki bu yeni küresel fiyat hamlesinin ardından, Türkiye'deki mevcut güncel fiyatlar şu an için şu seviyelerde seyrediyor:
Temel Plan: 189,99 TL
Standart Plan: 289,99 TL
Premium Plan: 379,99 TL
