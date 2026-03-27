Netflix, ABD’deki abonelik planlarında yaklaşık %10 ile %12 oranında bir artışa gitti. 2025 yılının ilk çeyreğindeki zammın ardından, aynı dönemde gelen bu ikinci dalga artışla fiyatlar şu şekilde şekillendi:

Reklamlı Standart Paket: 7,99 dolardan 8,99 dolara yükseldi.

Reklamsız Standart Plan: 17,99 dolardan 19,99 dolara çıktı.

Premium Paket: 24,99 dolardan 26,99 dolara ulaştı.

Şirket, bu artışların öncelikle yeni üyeliklerde uygulanacağını, mevcut abonelerin ise önümüzdeki haftalardan itibaren yeni fiyatlarla faturalandırılacağını bildirdi.

TÜRKİYE FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Netflix Türkiye, en son 4 Haziran 2025 tarihinde abonelik ücretlerine yaklaşık %30 oranında bir zam yansıtmıştı. ABD'deki bu yeni küresel fiyat hamlesinin ardından, Türkiye'deki mevcut güncel fiyatlar şu an için şu seviyelerde seyrediyor:

Temel Plan: 189,99 TL

Standart Plan: 289,99 TL

Premium Plan: 379,99 TL

Kaynak: Dünya