S&P 500 endeksi yüzde 0,62 artışla 6.969,46 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,95 kazançla 23.693,97 puana ulaştı.

Yatırımcılar açıklanan makroekonomik veriler ile şirket bilançolarını değerlendirirken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 10 Ocak ile biten haftada 198 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, verinin iş gücü piyasasında düşük işten çıkarma ve düşük işe alım oranlarının olduğunu yansıtmaya devam ettiğini belirtti.

Ülkede ithalat fiyat endeksi geçen yıl kasımda sona eren iki aylık dönemde yüzde 0,4, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,5 artış kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi ise ocakta 7,7 değerine çıktı.

Philadelphia Fed imalat endeksi de geçen yıl aralıktaki eksi 8,8 seviyesinden ocakta 12,6'ya yükseldi.

Kurumsal tarafta, ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs ile Morgan Stanley'nin hisseleri, bugün açıkladığı bilançolarında beklentilerin üzerinde net kar bildirmeleri sonrasında sırasıyla yüzde 1 ve yüzde 3 civarında değer kazandı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın kredi kartı faiz oranlarına bir yıllık yüzde 10'luk tavan getirilmesini önerdiğine işaret ederek, bu hafta finansal kurumların hisselerinin güçlü kar açıklamalarına rağmen bu öneriye dair endişeler nedeniyle baskı altında kaldığını anımsattı.

Tayvanlı çip şirketi TSMC'nin ABD borsalarında işlem gören hisseleri ise bilançosunda karının yüzde 35 arttığını açıklaması sonrasında yüzde 4 yükseldi.

ABD'li çip şirketlerinin hisseleri de değer kazandı. Broadcom ile Nvidia'nın hisseleri yaklaşık yüzde 2, Micron Technology'nin hisseleri yüzde 3,5 ve AMD'nin hisseleri yüzde 4'e yakın arttı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, karşı karşıya oldukları en önemli durumun enflasyonu tekrar yüzde 2 seviyesine çekmek olduğunu söyledi.

İş gücü piyasasında istikrar olduğunu dile getiren Goolsbee, büyümenin de oldukça sağlam olduğunu kaydetti.

