Japon üreticinin "iyileşme planı" kapsamında aldığı bu karar, küresel otomotiv pazarında Çinli markaların üretim kapasitelerini artırarak nasıl köklü markaların yerini aldığının son örneği oldu.

Nissan, 50 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği tesisin arazisini, binalarını ve üretim varlıklarını Chery Automobile’ın yerel koluna devredecek.

NAVARA ÜRETİMİ MAYIS 2026'DA BİTİYOR

Anlaşma şartlarına göre, düzenleyici kurumların onayı alındığı takdirde satış işlemi 2026 yılının ortalarında tamamlanacak.

Fabrikanın şu an ürettiği tek model olan ve Afrika pazarı başta olmak üzere ihraç edilen Navara pikap modelinin üretimi ise mayıs ayında sonlandırılacak.

Nissan sözcüsü, anlaşmanın mali değeri hakkında bilgi vermezken, bu hamlenin Nissan'ın küresel çapta yedi fabrikayı kapatma veya birleştirme stratejisinin bir parçası olduğunu vurguladı.

NİSSAN NEDEN ÇEKİLİYOR?

Nissan'ın Güney Afrika operasyonları, özellikle 2023 yılında yüksek hacimli NP200 modelinin üretiminin sona ermesiyle büyük bir darbe almıştı.

Şirket; Toyota Hilux, Ford Ranger ve Isuzu D-Max gibi güçlü rakipler karşısında pazar payını korumakta zorlanıyordu.

Nissan Afrika Başkanı Jordi Vila, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Dış faktörlerin Rosslyn tesisinin kullanımını ve sürdürülebilirliğini etkilediği bir sır değil" ifadelerini kullanarak, fabrikanın düşük kapasiteyle çalışmasının satış kararında etkili olduğunu ima etti.

CHERY İÇİN BÜYÜK FIRSAT, ÇALIŞANLAR İÇİN GÜVENCE

Daha önce Güney Afrika'da üretim yapmak için tesis arayışında olduğunu açıklayan Çinli Chery, bu satın almayla birlikte hazır bir üretim üssüne kavuşmuş olacak.

Anlaşmanın en dikkat çeken maddelerinden biri de istihdamla ilgili. Nissan, etkilenen çalışanların büyük bir kısmına Chery tarafından mevcut şartlarına benzer koşullarda iş teklif edileceğini duyurdu.

NİSSAN PAZARDAN TAMAMEN ÇIKMIYOR

Üretimi sonlandırsa da Nissan, Güney Afrika pazarındaki ticari varlığını sürdürecek.

Şirket, satış ve satış sonrası hizmetlere devam edeceğini, hatta 2026 mali yılı için Tekton ve Patrol gibi yeni modelleri piyasaya sürmeyi planladığını açıkladı.

(Reuters)