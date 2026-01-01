2026 yılıyla birlikte engelli araçlarında ÖTV muafiyet limiti 2 milyon 873 bin TL’ye yükseltildi. Yeni düzenleme, daha yüksek donanımlı ve üst segment araçların ÖTV’siz satın alınabilmesine imkân sağladı.
2026 yılı itibarıyla engelli bireyler için uygulanan ÖTV muafiyetinde üst limit yükseltildi. Yapılan düzenleme ile birlikte ÖTV ödemeden satın alınabilecek araçların fiyat tavanı 2 milyon 873 bin TL seviyesine çıkarıldı. Bu artış, daha yüksek donanımlı ve üst segment araçların da muafiyet kapsamına girmesini sağladı.
Yeni ÖTV Muafiyet Limiti
2025 yılı limiti: 2.290.200 TL
2026 yılı limiti: 2.873.972 TL
Artış tutarı: Yaklaşık 584 bin TL
Yeni limit, özellikle C segment sedanlar ve kompakt SUV modellerinde seçeneklerin artmasına neden oldu.
Kimler ÖTV Muafiyetinden Yararlanabiliyor?
Engel oranı %90 ve üzeri olan bireyler:
Özel tertibat şartı aranmadan sıfır kilometre araçları ÖTV’siz satın alabiliyor. Araçlar birinci derece yakınlar tarafından da kullanılabiliyor.
Engel oranı %90’ın altında olan bireyler:
Sağlık kurulu raporunda “özel tertibatlı araç kullanabilir” ibaresi bulunması ve aracın özel tertibatlı olması şartıyla ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor.
ÖTV Muaf Alınabilecek Araçlar
2026 yılında belirlenen yeni üst limit sonrası ÖTV muafiyeti kapsamında alınabilecek araçlar genel olarak şu gruplarda yer alıyor:
B ve C segment sedan otomobiller
Kompakt ve orta sınıf SUV modeller
Panelvan ve pick-up tipi ticari araçlar
Benzinli, dizel ve hibrit motor seçenekleri
Yerlilik oranı en az %40 olan sıfır kilometre araçlar
Lüks segment, yüksek motor hacimli ve yerlilik şartını karşılamayan modeller ise kapsam dışında kalıyor.
Vergisel Avantajlar ve Kısıtlamalar
ÖTV muafiyetiyle satın alınan araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden (MTV) de muaf tutuluyor. Ancak bu araçlar 10 yıl boyunca satılamıyor veya devredilemiyor. Süre dolmadan satış yapılması halinde, ödenmeyen ÖTV tutarı faiziyle birlikte geri alınıyor. 2026 yılı için belirlenen yeni ÖTV muafiyet limiti, engelli bireylerin araç tercihlerinde önemli bir alan açtı. Artan tavan fiyat sayesinde daha güvenli, donanımlı ve geniş araçların ÖTV muafiyeti kapsamında satın alınabilmesi mümkün hale geldi.