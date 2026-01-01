Toyota, 2026 yılına otomobil almak isteyenler için dikkat çeken bir kampanyayı devreye aldı. Ocak ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında 2026 model Corolla versiyonlarında ciddi fiyat indirimleri uygulanıyor. Bazı donanım seviyelerinde indirim tutarının 400 bin TL’ye yaklaşması, kampanyayı yılın en dikkat çeken otomotiv fırsatlarından biri haline getirdi.

Kampanyalı Corolla Fiyatları Dikkat Çekiyor

Toyota’nın yeni yıl kampanyasıyla birlikte 2026 model Corolla’ların, önceki dönem liste fiyatlarının da altına indiği görülüyor. Kampanya kapsamında öne çıkan bazı versiyonlar ve fiyatları şöyle:

1.5 Vision Plus Multidrive S

Kampanyalı fiyat: 1.650.000 TL

1.5 Dream Multidrive S

Kampanyalı fiyat: 1.850.000 TL

1.5 Dream X-Pack Multidrive S

Kampanyalı fiyat: 1.924.000 TL

1.5 Flame X-Pack Multidrive S

Kampanyalı fiyat: 2.159.500 TL

Bazı versiyonlarda uygulanan indirim tutarı 300 bin TL’nin üzerine çıkarken, üst donanımlarda 400 bin TL’ye kadar varan fiyat avantajları öne çıkıyor.

Otomotiv Piyasasında Hareketlilik Bekleniyor

Artan araç fiyatları ve finansman koşulları nedeniyle son dönemde durgun seyreden otomotiv piyasasında, Toyota’nın bu hamlesinin satışlara ivme kazandırması bekleniyor. Uzmanlar, 2026 model bir aracın kampanya sayesinde daha ulaşılabilir hale gelmesinin, tüketici talebini artırabileceğine dikkat çekiyor.

Kampanya Detayları

Kampanya Ocak 2026 boyunca geçerli

Stoklarla sınırlı

Fiyatlar bayilere ve donanım seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir

Yetkililer, kampanyadan yararlanmak isteyen tüketicilerin güncel fiyat ve stok bilgisi için yetkili bayilerle iletişime geçmesini öneriyor.