Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan milyonlarca vatandaş için kritik bir uyarı geldi. Sosyal güvenlik uzmanlarının yaptığı değerlendirmelere göre, 1 Ocak 2026 itibarıyla prim borcu bulunan kişiler, devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alamayacak, aynı zamanda eczanelerden ilaç temin edemeyecek.

2025’te Geçici Düzenleme Vardı

2025 yılı boyunca, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile prim borcu bulunan Bağ-Kur’lular ve GSS’liler için sağlık hizmetlerine sınırlı erişim sağlanmıştı. Bu kapsamda muayene ve bazı temel hizmetlerden yararlanılabiliyor; ancak ilaçlar ücretli olarak alınmak zorunda kalıyordu.

2026 İçin Kararname Yok

Ancak 2026 yılına girilmesine rağmen, prim borçlarına ilişkin herhangi bir yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanmış değil. Mevcut mevzuat çerçevesinde bu durumun devam etmesi halinde, prim borcu olan:

Bağ-Kur sigortalıları,

GSS kapsamında olanlar, bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri için sağlık hizmetlerine erişim tamamen durdurulmuş olacak.

Kimler Etkilenecek?

Uzmanlara göre düzenleme yapılmaması halinde, borcu bulunan vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi üzerinden provizyon alamayacak. Bu da kamu hastanelerinde muayene, tetkik ve tedavi süreçlerinin başlatılamaması anlamına geliyor. Aynı şekilde eczanelerden reçeteli ilaç alımı da mümkün olmayacak.

Uzmanlardan Uyarı

Sosyal güvenlik uzmanları, özellikle kronik hastalığı bulunan ve düzenli ilaç kullanan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ya prim borçlarını yapılandırmaları ya da yeni bir yasal düzenleme beklentisiyle süreci yakından takip etmeleri gerektiğini vurguluyor.

Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gözler önümüzdeki günlerde yayımlanması muhtemel yeni bir kararnameye çevrilmiş durumda. Aksi halde, 2026 yılı Bağ-Kur ve GSS borçluları açısından sağlık hizmetlerine erişimde ciddi bir kırılma yılı olabilir.