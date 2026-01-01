2026 yılıyla birlikte köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zamlar sürücülerin gündemindeki yerini koruyor. Bu kapsamda Osmangazi Köprüsü için uygulanan 2026 yılı güncel geçiş ücretleri, araç sınıflarına göre netleşmiş durumda.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2025 tarifesi baz alınarak, yeniden değerleme oranı doğrultusunda yapılan artışla birlikte Osmangazi Köprüsü’nde tüm araç gruplarında dikkat çeken yükselişler yaşandı.

2026 Osmangazi Köprüsü Güncel Geçiş Ücretleri

Tek yön geçiş ücretleri (TL):



Sınıf – Otomobil: 998 TL Sınıf – Minibüs / Hafif Ticari: 1.593 TL Sınıf – Yolcu Otobüsü: 1.894 TL Sınıf – Kamyon: 2.516 TL Sınıf – Tır / Treyler: 3.175 TL Sınıf – Motosiklet: 697 TL

Ücretler HGS üzerinden tahsil ediliyor ve geçişlerde nakit ödeme kabul edilmiyor.

Otomobil Ücreti 1.000 TL Sınırına Dayandı

2025 yılında 795 TL olan otomobil geçiş ücreti, 2026 itibarıyla yaklaşık 998 TL’ye yükselmiş oldu. Böylece Osmangazi Köprüsü, Türkiye’de en yüksek geçiş ücretine sahip köprülerden biri konumunu korudu.

Ağır vasıta ve ticari araçlarda ise artış daha belirgin hissedilirken, özellikle lojistik firmaları için İstanbul–İzmir hattındaki maliyetler ciddi şekilde yükseldi.

Zamların Nedeni Ne?

Yetkililer, ücret artışlarının enflasyon, bakım-onarım giderleri, döviz kuru etkisi ve yeniden değerleme oranları doğrultusunda yapıldığını belirtiyor. Yap-işlet-devret modeli kapsamında işletilen Osmangazi Köprüsü’nde, bu maliyetlerin tarifelere yansıdığı ifade ediliyor.

Alternatif Güzergâh Arayışı Arttı

2026 tarifesi sonrası birçok sürücü, feribot ve alternatif kara yollarını yeniden değerlendirmeye başladı. Buna rağmen Osmangazi Köprüsü, zaman tasarrufu nedeniyle özellikle ticari taşımacılıkta önemini koruyor.