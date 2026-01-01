Türkiye genelinde online sipariş alışkanlıklarını ortaya koyan son veriler, Türk mutfağına olan ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi. 2025 yılına ait sipariş verilerinin analizine göre, Türkiye’de en çok tercih edilen yemekler ve tüketim eğilimleri netleşti.

Döner Zirvedeki Yerini Koruyor

Açıklanan verilere göre döner, Türkiye genelinde en çok sipariş edilen yemek olmayı sürdürdü. Uygun fiyatlı olması, hızlı hazırlanması ve doyuruculuğu sayesinde döner, hem öğle hem de akşam saatlerinde tüketicilerin ilk tercihi oldu.

Döneri sırasıyla burger, pizza ve kebap çeşitleri takip etti. Geleneksel lezzetler ile dünya mutfağının popüler tatlarının birlikte yükselişte olduğu görülüyor.

Şehirlere Göre Tercihler Değişiyor

Tüketim alışkanlıkları şehir bazında farklılık gösterdi.

İstanbul’da en çok sipariş edilen ürünler arasında mercimek çorbası öne çıkarken, İzmir’de ayran tüketimi dikkat çekti. Bu veriler, bölgesel damak zevklerinin hâlâ güçlü şekilde etkili olduğunu ortaya koydu.

Market Siparişlerinde Simit ve İçecekler Önde

Yemek siparişlerinin yanı sıra market alışverişlerinde de belirgin bir tablo oluştu.

Simit, maden suyu, çikolata ve içme suyu en çok sipariş edilen ürünler arasında yer aldı. Günlük ve hızlı tüketilen ürünlerin online kanallardan temin edilme oranı artış göstermeye devam etti. Açıklanan veriler, Türkiye’de yemek ve market alışverişlerinin giderek dijital platformlara kaydığını ortaya koyarken, hem geleneksel Türk mutfağının hem de pratik tüketim ürünlerinin popülerliğini koruduğunu gösterdi.