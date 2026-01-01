Son günlerde artan maliyetler nedeniyle ekmeğe zam yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, Türkiye Fırıncılar Federasyonu cephesinden resmi açıklama geldi. Federasyon Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına ilişkin çıkan haberlerin gerçeği tam olarak yansıtmadığını belirtti.

Balcı, 2026 yılı için şu an alınmış bir zam kararı olmadığını vurgulayarak, ekmekte kilogram fiyatının 75 TL’nin üzerinde olmayacağını ifade etti. Kamuoyunda yer alan “uzun süre zam yapılmayacak” veya “belirli bir tarihe kadar fiyat sabit” şeklindeki yorumların doğru olmadığını da özellikle dile getirdi.

“Gerekiyorsa Bakanlıkla Görüşürüz”

Fırıncılar Federasyonu Başkanı, maliyet artışlarının yakından takip edildiğini ancak fiyat belirleme sürecinin Ticaret Bakanlığı ile yapılacak görüşmeler sonrası netleşeceğini söyledi. Balcı, “Bir değişiklik gerekiyorsa, en makul fiyat neyse o şekilde hareket edilir” açıklamasında bulundu.

Yeni Dönemde Fiyat Tarifesi Nasıl Belirlenecek?

Yapılan açıklamada, ekmek ve simit fiyat tarifelerinin artık Ticaret Bakanlığı’nın olumlu görüşü alındıktan sonra yürürlüğe gireceği hatırlatıldı. Bu düzenleme ile birlikte fiyat artışlarının daha kontrollü ve şeffaf şekilde ele alınacağı belirtildi.

Özetle, şu an için ekmeğe zam yok, ancak maliyet gelişmelerine göre ilerleyen süreçte alınacak kararların kamuoyuyla paylaşılacağı ifade ediliyor.