Bursa’da etkisini artıran kar yağışı, buzlanma ve don riski nedeniyle eğitim-öğretime ara verildi. BURSA Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, meteorolojik veriler doğrultusunda olumsuz hava koşullarının günlük yaşamı ciddi şekilde etkileyeceği değerlendirildi.

Bu kapsamda 02 Ocak 2026 Cuma günü, Bursa genelinde:

Resmi ve özel okullar

Anaokulları ve kreşler

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri

Kur’an kursları dahil olmak üzere örgün ve yaygın tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Kamu Personeline İdari İzin Kararı

Valilik açıklamasında ayrıca kamu kurumlarında görev yapan:

Hamile personel

Engelli personel

Kronik hastalığı bulunan çalışanlar

Anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu olan kadın personeller

(işleyiş açısından mesaisi zorunlu olanlar hariç) 1 gün idari izinli sayılacak. Yetkililer, vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurgularken, gelişmelere ilişkin yeni duyuruların resmi kanallar üzerinden paylaşılacağını belirtti.