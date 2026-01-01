Bursa Valiliği, etkili kar yağışı ve aşırı soğuk hava nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Kamu kurumlarında görevli bazı personeller de idari izinli sayılacak.
Bursa’da etkisini artıran kar yağışı, buzlanma ve don riski nedeniyle eğitim-öğretime ara verildi. BURSA Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, meteorolojik veriler doğrultusunda olumsuz hava koşullarının günlük yaşamı ciddi şekilde etkileyeceği değerlendirildi.
Bu kapsamda 02 Ocak 2026 Cuma günü, Bursa genelinde:
Resmi ve özel okullar
Anaokulları ve kreşler
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri
Kur’an kursları dahil olmak üzere örgün ve yaygın tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
Kamu Personeline İdari İzin Kararı
Valilik açıklamasında ayrıca kamu kurumlarında görev yapan:
Hamile personel
Engelli personel
Kronik hastalığı bulunan çalışanlar
Anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu olan kadın personeller
(işleyiş açısından mesaisi zorunlu olanlar hariç) 1 gün idari izinli sayılacak. Yetkililer, vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurgularken, gelişmelere ilişkin yeni duyuruların resmi kanallar üzerinden paylaşılacağını belirtti.