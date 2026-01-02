Küresel piyasalar 2026 yılına teknoloji dünyasından gelen devasa bir yükseliş dalgasıyla "merhaba" dedi. Japonya ve Çin ana karasında tatil sessizliği sürerken, Güney Kore ve Hong Kong borsaları teknoloji hisselerindeki tarihi alımlarla sarsıldı.

Samsung’da "Geri Döndük" Rallisi

Günün en dikkat çeken haberi Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics’ten geldi. Şirketin üst yöneticisinin (CEO) çalışanlara gönderdiği yeni yıl mesajında kullandığı "Samsung geri döndü" ifadesi, yatırımcılar arasında büyük bir heyecan yarattı. Bu açıklamanın ardından Samsung hisseleri bir günde %6,7 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek seviyelerinden birine ulaştı.

Çip Devleri Durdurulamıyor

Sadece Samsung değil, yapay zeka ve yarı iletken sektörünün diğer oyuncuları da günü bayram havasında geçirdi:

Hanmi Semiconductor: %13,1 yükselişle günün şampiyonu oldu.

SK Hynix: Yapay zeka çiplerine olan taleple %4,2’lik bir artış kaydetti.

Baidu & SMIC: Hong Kong borsasında işlem gören teknoloji devleri sırasıyla %8,7 ve %5 değer kazanarak ralliye destek verdi.

Şi Cinping’den "Teknoloji Devrimi" Vurgusu

Yükselişin arkasındaki bir diğer önemli itici güç ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in yeni yıl mesajı oldu. Şi, 2026-2030 yıllarını kapsayan 15. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile teknolojik bağımsızlık ve yapay zeka yatırımlarının öncelikli olacağını duyurdu. Bu hamle, bölgedeki teknoloji hisselerine olan güveni perçinledi.

Yatırımcı İçin Yeni Dönem

Analistler, 2026 yılının teknoloji ve yapay zeka odaklı hisseler için bir "altın çağ" olabileceğini belirtiyor. Batı piyasalarındaki belirsizliklerin aksine, Asya'daki bu güçlü başlangıç, paranın rotasının bir süre daha doğuda kalacağını gösteriyor.