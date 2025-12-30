Bloomberg’in aktardığına göre, küresel petrol fiyatları jeopolitik risklerin etkisiyle son seanslarda kazançlarını korudu. Enerji piyasasında işlem gören ham petrol fiyatları, Venezüella’dan Rusya’ya uzanan jeopolitik gelişmelerin yarattığı arz endişelerini fiyatlamaya devam ediyor. Bu riskler, küresel arz fazlası beklentilerine rağmen fiyatlara destek sağlıyor ve yatırımcıların temkinli duruşunu güçlendiriyor.

Piyasalarda izlenen başlıca jeopolitik risk unsurları arasında Venezüella’daki yaptırımlar ve olası üretim kısıtlamaları ile Rusya-Ukrayna cephesinde süren gerilimler yer alıyor. Bu tür gelişmeler, yatırımcıların arz tarafında olası kesintiler riskini fiyatlamasına yol açıyor.

Analistler, petrol piyasasında kısa vadede yükselişlerin sınırlı kalabileceğini, ancak jeopolitik belirsizliklerin risk primini artırarak fiyat üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu belirtiyorlar.