Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verileri öncesinde, piyasa profesyonellerinin beklentileri şekillendi. Bloomberg HT'nin 19 farklı finansal kurumla yaptığı anket, fiyat artış hızında sınırlı bir seyir beklendiğini ortaya koydu.

ARALIK AYI TAHMİNİ: AYLIK YÜZDE 0,97 ARTIŞ

Ankete katılan ekonomistlerin medyan beklentisine göre, Aralık ayında tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,97 oranında artması bekleniyor. Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda, yıllık enflasyonun yüzde 31 seviyesinde yılı tamamlaması öngörülüyor.

Anketteki beklenti aralıkları ise şu şekilde gerçekleşti:

Aylık Tahminler: En düşük %0,60 – En yüksek %1,20

Yıllık Tahminler: En düşük %30,5 – En yüksek %31,8

KASIM AYI İLE PARALEL SEYİR

Kasım ayında resmi verilere göre tüketici fiyatları aylık %0,87 artmış, yıllık enflasyon ise %31,07 olarak kayıtlara geçmişti. Piyasa beklentileri, Aralık ayında aylık bazda çok sınırlı bir hızlanma olsa da yıllık bazda Kasım ayı seviyelerine oldukça yakın, durağan bir tablonun süreceğine işaret ediyor.

2026 YIL SONU BEKLENTİSİ: YÜZDE 23,95

Anket, sadece kısa vadeli değil, orta vadeli öngörüleri de kapsadı. 19 kurumun 2026 yılı sonuna ilişkin enflasyon tahminlerinin medyanı yüzde 23,95 olarak belirlendi.

2026 yılı için sunulan öngörülerde:

En iyimser (en düşük) tahmin: Yüzde 21,5

En yüksek beklenti: Yüzde 25 seviyesinde oluştu.

Analiz: Piyasa katılımcıları, enflasyonda düşüş eğiliminin (dezenflasyon süreci) 2026 yılında da devam edeceğini ancak tek haneli rakamlar yerine %20'li seviyelerin korunacağını öngörüyor.