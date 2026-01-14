Günün şirket ve pay alım-satım haberleri gelirken, sermaye artırım kararları da belli oldu. İşte detaylar…

ŞİRKET HABERLERİ

UCAYM – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 14 – 15 – 16 Ocak’ta toplanacak.

ALTNY – Şirketin, 815.000 euro tutarında iş aldığı açıklandı.

ANHYT – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 900 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

ALBRK – Fitch tarafından bankanın uzun vadeli kredi notu, uzun vadeli TL kredi notu, ulusal kredi notun ve finansal kapasite notunun yükseltildiği açıklandı.

AKMGY – Şirketin, Yapı Tatil Tutanakları sonrası gerekli tadilat ve bütüncül tadilat projelerini süresi içinde belediyeye sunmuş ve yerinde inceleme talep etmesi kapsamında taşınmaz hakkında yıkım konulu encümen kararları alındığı, şirketin itiraz edeceği açıklandı.

ATATP – Şirket bağlı ortaklığı Zenia Technologies ile European Energy arasında sözleşme imzalandığı açıklandı.

BOSSA – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

EUPWR – Peak PV Solar’ın TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen ihaleye katılarak ihalede birinci olduğu açıklandı.

EKGYO – Ebruli Kayaşehir projesinin Geçici Kabul Tutanağının onaylandığı açıklandı.

EKGYO – 111 gün vadeli 5 milyar TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

EKGYO – 2025 yılında 8.044 adet bağımsız bölümün satışından 104,0 milyar TL ön satış geliri elde edildiği, satışların %1’inin yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirildiği açıklandı.

EGEGY – Şirketin, İstanbul Göktürk’teki konut projesi kapsamında yapı ruhsatlarının alındığı açıklandı.

EGEGY – Şirketin, Cer İstanbul projesinin Kısmi Geçici Kabul Tutanağının onaylandığı açıklandı.

ERCB – JCR Avrasya tarafından şirketin uzun vadeli kurum rating notunun A-(tr)’den BBB- (tr) seviyesine, not görünümünün durağandan negatife revize edildiği açıklandı.

GOODY – Şirketin, Lüksemburg'daki hakim ortağı Goodyear'dan kullanılan kredi tutarını 500 milyon TL’den 1 milyar TL’ye güncellendiği açıklandı.

HEDEF & KLSYN – VBTS kapsamında şirket paylarına 13 Şubat’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

HUBVC – Şirket iştiraki Flat Games Yazılım paylarının tamamının 60.000 dolar bedelle Joygame Oyun’a devredilmesine karar verildiği açıklandı.

INVEO – 100 milyon TL sermayeli İstanbul Kandilli Gayrimenkul Yatırım unvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği açıklandı.

INVEO – 364 gün vadeli 120 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

KAPLM – Yönetim değişikliği nedeniyle gerçekleşecek olan Zorunlu Pay Alım Teklifinin 212,42 TL pay alım teklifi ile 15 – 28 arasında gerçekleşeceği açıklandı.

KGYO – Şirketin, QNBTR’den kullandığı ve kullanacağı borçlarının teminatı olarak İstanbul Göktürk’te yer alan 6 bağımsız bölüm üzerine banka lehine 459,1 milyon TL tutarında ipotek tesis edilmesine karar verildiği açıklandı.

KFEIN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 400 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

OYLUM – Bakanlığa başvurulan 42,1 milyon TL tutarındaki Yatırım Teşvik Belgesinin onaylandığı açıklandı.

SAYAS – Şirketin, 2026 yılının birinci çeyreğinde ilişkili tarafı Ateş Wind Power’a rüzgar türbini ve türbin kulesi aksamları ile ticari mal satışlarından 4,8 milyon euro hasılat elde etmeyi beklediği açıklandı.

TRILC – Şirketin, Tip 2 diyabet ve obezite tedavisinde kullanılan ve etken maddesi tirzepatide olan yeni kuşak bir ürünün Azerbaycan sınırlarında tek yetkili dağıtıcılık anlaşması imzalandığı açıklandı.

TRCAS – Şirket ile Kobirate arasında Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesinin imzalandığı açıklandı.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

ADESE – Pardus Portföy tarafından 22.500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %15,22’ye yükseldi.

BARMA – Pardus Portföy tarafından 3.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,96’ya geriledi.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.060.000 adet pay 9,18 – 9,27 TL fiyat aralığından geri alındı.

FRIGO – Onur Dural tarafından 13,60 – 14,40 TL fiyat aralığından 2.009.525 adet pay alış ve 466.400 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,91’e yükseldi.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 17,47 – 17,54 TL fiyat aralığından geri alındı.

PSGYO – Pusula Portföy tarafından 2,80 – 2,82 TL fiyat aralığından 6.113.828 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,96’ya geriledi.

SASA – Dilip B Gupta tarafından 4.099.951.023 adet ödünç alınırken, şirket sermayesindeki payı %16,21’e yükseldi.

TEHOL – Tera Portföy tarafından 82.096.967 adet alış ve 9.301.542 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %13,34’e yükseldi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

ALGYO – Şirket sermayesi yarın 289,8 milyon TL’den %600 oranında bedelsiz olarak 1,7 milyar TL artışla 2,0 milyar TL’ye yükseltilecek.

BRMEN – Şirket sermayesinin 44,6 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 44,6 milyon TL nakden artışla 89,3 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 86.270 adet pay 19 – 20 Ocak’ta Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.

LIDFA – Şirket sermayesi bugün 558,3 milyon TL’den %95 oranında bedelsiz olarak 530,4 milyon TL artışla 1,1 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 2,4308 TL’ye denk gelmekte.

NE OLACAK?

TCMB faiz kararı 22 Ocak’ta açıklanacak.

Moody’s, Türkiye Raporu’nu 23 Ocak’ta yayımlayacak.

Fitch, Türkiye Raporu’nu 23 Ocak’ta yayımlayacak.

23 Ocak’ta Davos Zirvesi gerçekleşecek.

Ekrem İmamoğlu’nun diploma davası 16 Şubat’ta gerçekleşecek.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin dava 23 Şubat'a ertelendi.