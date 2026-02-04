İç piyasada gözler, yatay bir açılış yapması öngörülen Borsa İstanbul üzerindeyken; dış piyasalarda ise küresel ekonomik aktivitenin nabzını tutan Almanya, Euro Bölgesi ve İngiltere’ye ait Ocak ayı Hizmet PMI verileri takibi sürdürülecek. Hem yerel ödemelerin piyasaya etkisi hem de Avrupa’dan gelecek büyüme sinyalleri, yatırımcıların bugünkü rotasını belirlemede kritik rol oynayacak.

Yeni güne başlarken şirket ve pay alım-satım haberleri, sermaye artırım kararları öne çıkıyor.

ŞİRKET HABERLERİ

NETCD – Şirket payları 5 Şubat’ta Borsa’da işlem görmeye başlayacak.

AKHAN – Şirket payları 6 Şubat'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

ARZUM – Aliye Kolbaşı tarafından 17.940.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ARZUM – Kayra Kolbaşı tarafından 2.875.002 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ARZUM – Rengin Yağan tarafından 11.500.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ARASE – Şirketin bağlı ortaklığı Aras Elektrik Perakende Satış’ın Ocak ayında 476.060 MWh enerji satışı yaptığı ve tutarın 1,3 milyar TL olduğu açıklandı.

AFYON & AKCNS & BUCIM & BASCM & CIMSA & CMENT & GOLTS & KONYA & NUHCM – ÇEİS ile Türkiye Çimse İş Sendikası arasındaki TİS görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.

BAYRK – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 250 milyon TL’den 1,2 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

BURCE – VBTS kapsamında şirket paylarına 3 Mart’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, kredili işlem yasağı da 3 Mart’a kadar uzatıldı.

BURVA & TDGYO – VBTS kapsamında şirket paylarına 3 Mart’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

BEGYO – Sarp Yalçınkaya tarafından 9.500.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

BYNDR – Levent Yılmaz tarafından 2.500.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

BESTE.HE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa’da Satış yöntemiyle 5 – 6 Şubat’ta toplanacak.

BORLS – TRFBORL42610 ISIN kodlu finansman bonosu itfa ve kupon ödemesi hakkında Tertip/BASK toplantısı 5 Şubat’ta yapılacağı açıklandı.

BORLS – TRFBORL12613 ISIN kodlu finansman bonosu itfa ve kupon ödemesi hakkında Tertip/BASK toplantısı 5 Şubat’ta yapılacağı açıklandı.

CEMAS & ENSRI & PNSUT – VBTS kapsamında şirket paylarına 3 Mart’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

CRDFA – 182 gün vadeli 50 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

CLEBI – Şirketin, %100 pay sahibi olduğu Çelebi Kargo Depolama ve Dağıtım Hizmetleri’nin şirket tarafından devir alınması suretiyle, kolaylaştırılmış usulde birleşmesine karar verildiği açıklandı.

DSTKF – Sarp Yalçınkaya tarafından 1.138.566 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

DMRGD – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 450 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.

DOFER – Şirketin, GES yatırımı için imar planlarını Bakanlığa sunduğu ve askıya çıkarılmasının beklendiği açıklandı.

ECILC – Şirket bağlı ortaklığı Gensenta'nın Şekerpınar'da bulunan hammadde üretim tesisinde tüm üretim faaliyetlerinin durdurulması ve tesisin tamamen kapatılmasına karar verildiği açıklandı.

EUPWR – Peak PV Solar’ın Romanya'nın farklı bölgelerinde güneş enerjisinden elektrik üretimi ve elektrik satışı amacıyla lisans başvuruları bulunan 6 şirkete ortak olunmasına ilişkin sürecin tamamlandığı açıklandı.

GARAN – Yurt dışında 2 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

GRTHO – Tera Yatırım Holding'in sermaye artırım yoluyla Özova Tarım'a yatırım yapması ile ilgili sürecin sonlandırıldığı açıklandı.

GRTHO – Oasis Prime FZCO fonu ile yapılan görüşmeler kapsamında, Fon lehine Özova Tarım’ın sermayesinin %3’üne karşılık gelecek şekilde tahsisli sermaye artırımı yapılacağının açıklanması sonrasında finansmanın yapısının revize edildiği, oranın %3’ten %2,5’e düşürüldüğü açıklandı.

GARFA – Fitch tarafından şirketin not görünümünün Durağan’dan Pozitif’e revize edildiği açıklandı.

GEDIK – 364 gün vadeli 990 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

GESAN – Şirketin, Toroslar Elektrik, AYEDAŞ ve Başkent Elektrik ile toplam 14,2 milyon dolarlık sözleşmeler için davet aldığı açıklandı.

HEKTS – Şirketin, %100 bağlı ortaklığı Hektaş Asia’nın ortaklık görüşmeleri kapsamında, Uzbek – Oman Investment’in şirkete %33,3 oranında ortak olarak girmesine karar verildiği, bu kapsamda %49,93 oranında sermaye artırımı yapılacağı, Uzbek – Oman Investment’ın 24,9 milyon dolar ödeyeceği açıklandı.

ISFIN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,2 milyar TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru BDDK tarafından onaylandı.

ISFIN – Fitch tarafından şirketin not görünümünün Durağan’dan Pozitif’e revize edildiği açıklandı.

INVEO – Şirketin, %100 bağlı ortaklığı İstanbul Kandilli Gayrimenkul’e 900 milyon TL tutarında sermaye avansı vereceği açıklandı.

KTLEV – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 7,5 milyar TL’den 20 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından da onaylandı.

KOCMT – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,5 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

MGROS – Ocak ayında 9 adet Migros, 5 adet Migros Jet, 2 adet Macrocenter ve 1 adet Mion olmak üzere 17 mağaza ve 1 adet dağıtım merkezi açıldığı belirtildi.

MEGMT – Şirketin, 1.500 ton sipariş aldığı, ciroya katkısının 20 milyon olarak beklendiği açıklandı.

OBAMS – Sarp Yalçınkaya tarafından 25.328.496 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

OFSYM – Yem katkı maddeleri olan premiks ve flakelere yönelik KDV düzenlemesinin şirketin maliyet yapısını anlamlı şekilde etkilemediği açıklandı.

OSMEN – 364 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

QNBFK – Fitch tarafından şirketin not görünümünün Durağan’dan Pozitif’e revize edildiği açıklandı.

QUAGR – Sarp Yalçınkaya tarafından 1.250.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

PKENT – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL’den 60 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.

RUBNS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 250 milyon TL’den 12 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.

SRVGY – Sarp Yalçınkaya tarafından 6.431.687 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

SUNTK – Sarp Yalçınkaya tarafından 746.750 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

SURGY – Sarp Yalçınkaya tarafından 200.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

TSKB – Bankanın 2025 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.

VKGYO – Şirketin Antalya’daki 24 adet bağımsız bölümü 900 milyon TL bedelle VAKBN’den alınması işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

YKBNK – Yurt dışında 552 gün vadeli 25 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

BOBET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 21,30 TL fiyattan geri alındı.

ESCAR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 27,00 – 27,12 TL fiyat aralığından geri alındı.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 9,76 – 9,77 TL fiyat aralığından geri alındı.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 16,88 TL fiyattan geri alındı.

MARKA – US Girişim tarafından 33,88 – 34,66 TL fiyat aralığından 12.867 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,16’ya yükseldi.

OFSYM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 21.831 adet pay 70,05 – 70,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

KENT – Şirket sermayesi 5 Şubat’ta 220 milyon TL’den %50 oranında bedelli olarak 110 milyon TL artışla 330 milyon TL’ye yükseltilecek.

NE OLACAK?

• Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Üçlü müzakereler 4 – 5 Şubat’ta yapılacak.

• ABD ve İran’lı yetkililerin Cuma günü İstanbul’da bir araya gelmesi bekleniyor.

• Enflasyon Raporu Toplantısı 12 Şubat’ta gerçekleşecek.

• CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin dava 23 Şubat'a ertelendi.