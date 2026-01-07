Piyasalar, haftanın ortasında hem düzenleyici kararların hem de jeopolitik gelişmelerin etkisi altında.

İşte 7 Ocak sabahı itibarıyla "Ne oldu?" ve "Ne olacak?" başlıklarıyla ekonominin özeti...

Emeklilik planı yapanları üzecek haber! BES yatırımcısı için hesaplar değişti: Katkı payı resmen düştü

YURT İÇİ GÜNDEM: BES VE OTOMOTİV ÖNE ÇIKTI

Güne damgasını vuran en sıcak gelişme, Resmi Gazete'de yayımlanan karar oldu. Tasarrufları teşvik eden BES devlet katkısı oranı yüzde 30’dan yüzde 20'ye indirildi. Bu kararın orta vadede sisteme katılıma etkisi merak ediliyor.

Reel sektörden ise rekor haberi geldi. ODD verilerine göre 2025 yılı otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bir önceki yıla göre yüzde 10,5 büyüme göstererek 1,4 milyon adetle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) cephesinde ise aralık ayı fiyat gelişmeleri raporu yayımlandı. Raporda, gıda enflasyonundaki yükselişe dikkat çekilirken, diğer alt gruplarda genel bir düşüş eğilimi olduğu vurgulandı.

KÜRESEL PİYASALAR: TRUMP RÜZGARI VE FED İYİMSERLİĞİ

ABD Başkanı Trump'ın enerji ve dış politika hamleleri küresel piyasaların yönünü belirliyor. Trump, Venezuela'daki geçici yönetimin ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim edeceğini duyurdu. Bu açıklama arz endişelerini hafifleterek petrol fiyatlarında geri çekilmeye neden oldu.

Öte yandan Beyaz Saray'dan gelen şaşırtıcı bir açıklama jeopolitik riskleri gündeme taşıdı. Açıklamada, Trump yönetiminin Grönland'ı satın almak için ABD ordusunu kullanmak dahil çeşitli seçenekleri masada tuttuğu belirtildi.

Faiz cephesinde ise Fed üyesi Miran'dan "güvercin" bir mesaj geldi. Miran, Fed'in bu yıl 100 baz puanın üzerinde faiz indirimi yapabileceğini belirterek küresel risk iştahını destekledi.

BUGÜN VE YAKIN GELECEKTE PİYASALARI NE BEKLİYOR?

Yatırımcıların ajandasında bugün ve önümüzdeki haftalarda takip edilecek kritik veri ve olaylar şöyle sıralanıyor:

📅 BUGÜN (7 Ocak):

• ABD Verisi: Piyasaların yönü için kritik olan ADP tarım dışı istihdam verisi açıklanacak.

• Avrupa: Euro Bölgesi'nde öncü TÜFE (enflasyon) verileri takip edilecek.

• Borsa İstanbul: Endeksin güne alıcılı (yükselişle) başlaması bekleniyor.

📅 KRİTİK TAKVİM:

• 22 Ocak: TCMB faiz kararı açıklanacak.

• 23 Ocak: Türkiye için "süper perşembe" olacak; hem Moody’s hem de Fitch, Türkiye kredi notu raporlarını yayımlayacak.

• 16 Şubat: Siyasetin gündemindeki Ekrem İmamoğlu’nun diploma davası görülecek.

BORSA İSTANBUL'DAN GÜNÜN ÖNEMLİ ŞİRKET HABERLERİ

• MEYSU – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.

• FRMPL – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 7 – 8 – 9 Ocak’ta toplanacak.

• ZGYO – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 7 – 8 – 9 Ocak’ta toplanacak.

• A1CAP – Fatma Karagözlü tarafından 15.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• ALVES – Şirketin, 16,0 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

• ATAGY – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

• AFYON – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 800 milyon TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

• ACSEL – Şirket ile Petrol – İş sendikası arasında devam eden TİS görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.

• CRFSA – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 3 milyar TL’den 8 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

• DCTTR – Şirketin yüzde 90 bağlı ortaklığı Bluefarm IKE’nin sermayesinin 100.000 eurodan 270.000 euroya, şirketin payının yüzde 94’e yükseldiği açıklandı.

• EKGYO – Muğla Bodrum Ortakent 2.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesinin yüklenici ile imzalandığı, Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Gelirinin 7,1 milyar TL olduğu açıklandı.

• EKGYO – Şirketin ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği arasında imzalanan İşbirliği protokolü kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Güney Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun 14 Ocak’ta yapılacağı açıklandı.

• EKOS – Şirketin, AYEDAŞ tarafından 2,4 milyon dolarlık ihaleye en iyi teklifi verdiği açıklandı.

• ECOGR – Şirketin, YEKA GES – 2025 yarışmaları kapsamında, G25 Bolu GES projesinin yapım ve kullanım haklarını kazandığı, 25 yılda 11,0 milyon euro brüt gelir beklendiği açıklandı.

• EBEBK – Aralık ayında şirket mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısının yüzde 3, Ocak – Aralık döneminde yüzde 6, internet sitesi ziyaretçi sayısının Aralık ayında yüzde 1, Ocak – Aralık döneminde yüzde 5 arttığı açıklandı.

• HEKTS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 8,5 milyar TL’den 25 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

• HRKET – Şirketin, Hareket S.R.L. unvanlı şirketin tamamının satın alınmasına karar verildiği açıklandı.

• HALKB – Yurt dışında 1 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• KZGYO – İmtiyazlı pay devri sonrasında oluşan zorunlu pay alım tutarının 22,89 TL olarak belirlendiği ve zorunlu pay alım teklifi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• KFEIN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 400 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

• KONTR – Şirketin, TEİAŞ tarafından düzenlenen ihalede 377,0 milyon TL bedelle an avantajlı teklifi verdiği açıklandı.

• KCAER – Şirketin, 2025 yılında toplam üretim miktarının 2024 yılına göre yüzde 26 artışla 648.105 tona yükseldiği açıklandı.

• KZBGY – Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projesi kapsamında Aralık ayında 292,6 milyon TL bedelli satış gerçekleştiği açıklandı.

• OTTO – Zekai Erdem tarafından 1.450.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• OZSUB – Şirketin, yüzde 50 pay sahibi olduğu Ozsu Fish’in kalan yüzde 50 payının 1.000 sterline alındığı açıklandı.

• QNBTR – Yurt dışında 371 gün vadeli 5,8 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

• OTTO – Şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı Otto Girişim’in AsafAkın Madencilik ile potansiyel iş birliği değerlendirilmesine yönelik görüşmelere başlandığı açıklandı.

• PCILT – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

• RYGYO – Şirketin, 2025 yılındaki portföy büyüklüğünün yüzde 65 artışla 95,0 milyar TL’ye yükseldiği açıklandı.

• SAHOL – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 3 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

• SONME – Şirketin yüzde 15 iştiraki Sönmez Çimento’dan 1,8 milyon TL temettü tahsil edildiği açıklandı.

• SUNTK – VBTS kapsamında şirket paylarına 6 Şubat’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

• TATGD – 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• TCKRC – Havva Kıraç tarafından 5.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• TRILC – Şirketin üretimi gerçekleştirilen tüm ilaçların eczane pazarındaki pazarlama ve dağıtımını yapmak üzere Ceo Pharma İlaç Ecza Deposu ile münhasırlık anlaşması imzalandığı açıklandı.

• ZERGY – Aralık ayında 231 adet satış yapıldığı, 1,8 milyar TL tutarında 1 satış gerçekleştiği açıklandı.

ADESE, ENERY, LKMNH… GÜNÜN PAY ALIM SATIM HABERLERİ

• ADESE – Tera Yatırım Bankası tarafından 322.580.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 7,78’e yükseldi.

• ADESE – Tera Portföy tarafından 322.580.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,20’ye geriledi.

• BOBET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 20,22 TL fiyattan geri alındı.

• DCTTR – Pardus Portföy tarafından 312.240 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 5,02’ye yükseldi.

• ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.177.445 adet pay 9,41 – 9,52 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ESCAR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 85.599 adet pay 24,52 – 24,58 TL fiyat aralığından geri alındı.

• LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 18,90 – 18,94 TL fiyat aralığından geri alındı.

• OFSYM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 70,25 – 70,55 TL fiyat aralığından geri alındı.

BORSA İSTANBUL’DA SERMAYE ARTIRIM KARARI ALAN ŞİRKETLER

• AGROT – Şirket sermayesi bugün 1,2 milyar TL’den yüzde 100 oranında bedelsiz olarak 1,2 milyar TL artışla 2,4 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 3,2150 TL’ye denk gelmekte.

• PATEK – Tahsisli sermaye artırımı kapsamındaki satışın yarın gerçekleşmesinin ön görüldüğü açıklandı.

• YKSLN – Şirket sermayesinin 250 milyon TL’den yüzde 100 oranında bedelli olarak 250 milyon TL nakden artışla 500 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 602.225 adet pay Birincil Piyasa’da satılarak sermaye artırımı tamamlandı.