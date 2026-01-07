Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yapılan yeni düzenleme, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girdi.

Alınan karara göre sistemdeki katılımcılara devlet tarafından sağlanan teşvik oranında 10 puanlık bir indirime gidildi.

BES Yatırımcılarına Kötü Haber! %30'dan %20'ye Düşüyor..

ORAN YÜZDE 30'DAN YÜZDE 20'YE İNDİ

Uzun süredir vatandaşların birikimlerini değerlendirdiği ve devletin de doğrudan destek verdiği sistemde önemli bir değişikliğe imza atıldı.

Karar öncesinde katılımcıların yatırdığı katkı paylarına karşılık devlet tarafından eklenen yüzde 30'luk destek oranı, yeni düzenleme ile yüzde 20 olarak revize edildi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZIRLADI

Söz konusu değişikliğin altyapısı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından oluşturuldu. Bakanlık bünyesinde BES'in sürdürülebilirliği ve mali dengeler üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, devlet katkısı oranının düşürülmesini içeren taslak hazırlandı.

Hazırlanan bu çalışma, son onayı alınmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu. Erdoğan’ın imzalamasının ardından karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yasallaştı.

KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Yayımlanan karar ile birlikte, bundan sonraki süreçte BES hesaplarına yatırılacak katkı payları için devletin sağlayacağı destek, yeni oran olan yüzde 20 üzerinden hesaplanacak.

Mevcut katılımcılar ve sisteme yeni girecek olan vatandaşlar, birikimlerini bu yeni oran üzerinden değerlendirecek.