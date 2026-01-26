Şirket tarafından yapılan açıklamada, operasyonların durdurulmasına gerekçe olarak Türkiye'deki yerel mevzuatlarda yapılan son düzenlemeler gösterildi. Shein yönetimi, kullanıcılara yönelik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yerel mevzuatlarda yapılan son değişiklikler nedeniyle, Türkiye’deki satışlarımıza geçici bir süreyle ara vermek zorunda kaldığımızı üzülerek bildirmek isteriz. Karşılaşılabilecek engelleri aşmak için var gücümüzle çalışıyoruz.”

GÜMRÜKTE YENİ DÖNEM: 6 ŞUBAT 2026 KRİTİK TARİH

Satışların askıya alınma kararının arkasında, Ticaret Bakanlığı’nın yurt dışından bireysel alışverişlere yönelik aldığı yeni kararın olduğu belirtiliyor. 6 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak düzenlemeyle birlikte, 30 euro altı ürünler için uygulanan "basitleştirilmiş gümrük prosedürü" tamamen kaldırılacak.

Bu tarihten itibaren yurt dışından sipariş edilen her ürün, fiyatı ne olursa olsun detaylı gümrük beyannamesine ve tam vergilendirmeye tabi olacak; bu da düşük bedelli ürünlerin maliyetini ciddi oranda artıracak.

SATIŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Shein, Türkiye pazarına yeniden dönmek için çalışmaların sürdüğünü belirtse de, satışların tekrar başlayacağı tarihe ilişkin henüz net bir takvim paylaşmadı. Sektör temsilcileri, benzer kararların diğer Çin menşeli platformlar olan Temu ve AliExpress gibi devlerden de beklenebileceğini veya bu platformların operasyon modellerini yeni gümrük kurallarına göre revize edeceklerini öngörüyor.

Kaynak: Ekonomim