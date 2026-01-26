Türk savunma sanayiinin amiral gemisi ASELSAN, uluslararası alandaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Şirket, NATO ülkelerinin ortak tedarik ve lojistik merkezi olan NSPA ile küresel hava tehditlerine karşı ittifakın gücünü artıracak kritik bir anlaşmaya imza attı.

3 YILLIK DEV ÇERÇEVE SÖZLEŞME

Anlaşma kapsamında ASELSAN, kısa menzilli hava savunmasında hayati öneme sahip olan MANPADS (Omuzdan Atılan/Taşınabilir Hava Savunma Sistemleri) için özel olarak geliştirilen IFF (Dost-Düşman Tanımlama) sistemlerini NATO'ya tedarik edecek.

Üç yılı kapsayan bu çerçeve sözleşme, Türk savunma teknolojilerinin NATO standartlarındaki güvenilirliğini bir kez daha tescillemiş oldu.

DÜNYADA SAYILI ÜRETİCİLER ARASINDA

Savaş sahasında dost unsurların yanlışlıkla vurulmasını (dost ateşi) engelleyen ve düşman hedeflerin saniyeler içinde tespit edilmesini sağlayan bu sistemler, ileri düzey kriptolama yetenekleri gerektiriyor.

ASELSAN, özellikle Mode-5 IFF olarak bilinen en yeni NATO standardındaki sistemleri üretebilen dünyadaki sayılı teknoloji devleri arasında yer alıyor.

Bu teknoloji, karmaşık harp sahasında NATO askerlerine operasyonel üstünlük ve güvenli hava sahası kontrolü sağlayacak.

KÜRESEL GÜVENLİKTE "ASELSAN" İMZASI

NSPA'nın bu tercihi, sadece ticari bir başarıdan öte, ASELSAN'ın geliştirdiği ileri mühendislik çözümlerinin küresel güvenlik mimarisindeki yerini sağlamlaştırması açısından büyük önem taşıyor.

Şirket, yaptığı açıklamada sahip olduğu derin tecrübe ile uluslararası güvenliğe ve NATO'nun caydırıcılığına katkı sunmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Bu hamle ile birlikte, NATO ordularının en kritik savunma hattı olan taşınabilir füzeler, hedeflerini artık ASELSAN’ın "gözüyle" seçecek.