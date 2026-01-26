Altın piyasasında en düşük 7 milyon 15 bin lira, en yüksek 7 milyon 270 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3,9 artışla 7 milyon 270 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü 7 milyon liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 10 milyar 203 milyon 779 bin 512,51 lira, işlem miktarı ise 1424,84 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 15 milyar 859 milyon 107 bin 911,47 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Denizbank, Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

