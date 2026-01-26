İşte milyonlarca emekli, çalışan ve öğrenciyi ilgilendiren 2026 yılı zamlı gözlük ödeme tablosu ve uygulama detayları:

2026 SGK GÖZLÜK DESTEK TUTARLARI TABLOSU

Yeni düzenleme ile özellikle yerli üretimi teşvik etmek amacıyla yerli çerçevelere verilen destek miktarı iki katına çıkarıldı.

Gözlük Yenileme Şartları Nelerdir?



SGK’nın sağladığı bu destekten faydalanabilmek için belirli süre ve sağlık kriterleri bulunmaktadır:

• 3 Yıl Kuralı: Standart şartlarda gözlük camı ve çerçeve hakkı her 3 yılda bir yenilenmektedir.

• Numara Değişimi İstisnası: Eğer göz numaranızda 0.50 ve üzerinde bir değişim meydana gelirse, 3 yıllık sürenin dolması beklenmeksizin doktor raporuyla yeni gözlük hakkından yararlanabilirsiniz.

• Çocuklar İçin Esneklik: 18 yaş altındaki çocuklarda göz yapısı ve numarası hızlı değiştiği için, doktorun gerekli gördüğü her reçete süre şartı aranmaksızın devlet tarafından karşılanır.

Gözlük Hakkı Sorgulama Nasıl Yapılır?



Gözlük alma hakkınızın olup olmadığını optikçiye gitmeden önce e-Devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz:

• e-Devlet kapısına giriş yapın.

• Arama kısmına "Medula Optik Cam ve Çerçeve Bilgisi Sorgulama" yazın.

• Açılan ekranda cam ve çerçeve için hak sahipliği durumunuzu ve son kullanım tarihlerinizi görüntüleyebilirsiniz.

Ödemeler Nasıl Gerçekleşiyor?



• Çalışanlar: Optik mağazasında oluşan fark ücretini ve %10-20 oranındaki katılım payını mağazaya öderler.

• Emekliler: Muayene katılım payları (örneğin 50 TL gibi tutarlar) doğrudan maaşlarından kesilir. Optikçiye sadece seçtikleri ürün ile devlet desteği arasındaki fiyat farkını öderler.

• Özel Hastaneler: SGK anlaşması olan özel hastanelerde yazılan e-reçeteler de tüm anlaşmalı optik mağazalarında geçerlidir.

Yapılan bu zamlar, vatandaşların kaliteli optik ürünlere daha uygun fiyatlarla ulaşmasını hedeflerken, yerli çerçeve kullanımını da güçlü bir şekilde destekliyor.