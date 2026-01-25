Yeni sisteme göre, ilk kez konut sahibi olacak vatandaşlar için en büyük avantaj 5 milyon TL altındaki sıfır konutlarda sunuluyor. Eğer satın alınacak daire A Enerji Sınıfı bir binadaysa, bankalar evin değerinin tam yüzde 90’ına kadar kredi kullandırabiliyor. Bu da 5 milyon TL'lik bir ev için sadece 500 bin TL peşinatın yeterli olduğu anlamına geliyor.

Ancak konutun fiyatı arttıkça kredi oranları kademeli olarak düşüyor. 5 ile 10 milyon TL arasındaki sıfır konutlarda oran yüzde 80’e gerilerken, 20 milyon TL üzerindeki lüks konutlarda bu oran yüzde 60 olarak uygulanıyor. Binanın enerji verimliliği düştükçe, tüketicinin cebinden çıkacak peşinat miktarı da her basamakta yüzde 5 ile 10 arasında artış gösteriyor.

İKİNCİ EL KONUTLARDA "SABİT LİMİT" DÖNEMİ

İkinci el piyasasında ise durum biraz daha farklı bir matematik gerektiriyor. 1 milyon TL altındaki uygun fiyatlı ikinci el evlerde tüm enerji sınıfları için yüzde 90 kredi imkanı devam etse de, fiyatlar yükseldikçe oranlar hızla değişiyor.Özellikle 5 ile 10 milyon TL arasındaki ikinci el konutlarda artık yüzdelik dilimlerden ziyade net rakamlar konuşuluyor. Bu grupta A enerji sınıfı bir ev için en fazla 3 milyon TL, standart binalar (diğer) için ise en fazla 2.5 milyon TL kredi çekilebiliyor. Yani evin fiyatı 10 milyon TL bile olsa, çekilebilecek kredi miktarı bu sınırları aşamıyor.

İKİNCİ EVİNİ ALACAKLARA "FREN" DEVAM EDİYOR

Piyasadaki arz-talep dengesini korumak ve konutun bir yatırım aracından ziyade barınma ihtiyacına hizmet etmesini sağlamak amacıyla, ikinci evini alacaklara yönelik kısıtlamalar 2026'da da sertliğini koruyor.Halihazırda bir evi olan ve ikinci bir taşınmaz almak isteyen tüketiciler için kredi oranları dramatik şekilde düşüyor. Sıfır konutlarda bile en yüksek kredi oranı yüzde 22.5 ile sınırlandırılmış durumda. 10-20 milyon TL değerinde bir ev almak isteyen "ikinci ev" alıcıları, evin değerinin sadece yüzde 15'i ile 17.5'i arasında kredi çekebilecek.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ARTIK "ALTIN" DEĞERİNDE

Yeni düzenleme, çevreci binaları ödüllendiren bir finansal yapıya bürünmüş durumda. Ev alacakların artık sadece lokasyona ve oda sayısına değil, binanın Enerji Kimlik Belgesi'ne de bakması gerekiyor. A veya B sınıfı bir belgeye sahip olmak, bankadan daha yüksek tutarda nakit çıkışı sağlamak ve daha az peşinat ödemek anlamına geliyor.