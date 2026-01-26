En düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL'den 20 bin TL'ye çıkarılmasını öngören kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

Düzenleme yasalaştığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak olan 3.119 TL'lik fark, hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

Ancak teklif henüz Genel Kurul'dan geçip yasalaşmadığı için bu fark ödemelerinin tarihi belirsizliğini koruyor.

• Senaryo 1: Teklif ocak ayı bitmeden yasalaşırsa, fark ödemelerinin ay sonuna kadar yapılması hedefleniyor.

• Senaryo 2: Yasalaşma sürecinin şubat ayına sarkması durumunda, 3.119 TL'lik fark ödemeleri bir sonraki ayın takvimine dahil edilecek.

Aylığın 20 bin liraya tamamlanması kök maaşlarda bir artış anlamına gelmiyor; aradaki fark Hazine desteği olarak ödeniyor.

EMEKLİ SANDIĞI (4C) FARKLARI HESAPLARA GEÇTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın duyurduğu üzere, memur emeklilerinin (4C) zam farkları konusunda süreç tamamlandı.

Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullerinin ek ödemeleri 23 Ocak Cuma günü itibarıyla hesaplara yatırıldı.

SSK VE BAĞ-KUR İÇİN İŞLEYEN TAKVİM: ÖDEMELER DEVAM EDİYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zamlı maaş ödemeleri, tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen standart takvimde ilerliyor.

Bugün (26 Ocak) itibarıyla:

• SSK (4A): Tahsis numarasının sonu 0 olan emekliler bugün zamlı maaşlarını alıyor. Böylece SSK ödemeleri bugün tamamlanmış oluyor.

• Bağ-Kur (4B): Tahsis numarasının sonu 3 ve 1 olanlar bugün ödeme alıyor.

Ödeme takviminin tamamı ise şu şekilde:

