Mersin’in Tarsus ilçesinde iki gündür aralıksız etkili olan sağanak yağış, özellikle alçak kesimlerdeki tarım arazilerinde su baskınlarına yol açtı.

Dere ve kanalların taşmasıyla birlikte çok sayıda sera ile meyve bahçesi sular altında kalırken, ilçe genelinde yaklaşık 8 bin dönüm ekili alanın zarar gördüğü bildirildi.

Yağışların etkili olduğu Egemen, Akarsu, Kelahmet ve Halitağa mahallelerinde sera alanları ve açık tarım arazileri suyla kaplandı.

Nektarin ve limon bahçeleri ile sebze ekili alanlarda büyük hasar oluştu.

Ayrıca bölgede çalışan tarım işçilerinin kurduğu 40 çadırın da su baskınından etkilendiği öğrenildi.

Üreticiler, zarar gören arazilerde inceleme yapılmasını ve destek sağlanmasını bekliyor.

Yaklaşık 300 dönüm nektarin ve limon bahçesinin sular altında kaldığını belirten üretici Mehmet Akbulut, ağaçların ciddi zarar gördüğünü söyledi.

65 dönüm alanda biber ve patlıcan eken Ferdi Afşin ise ürünlerinin tamamen suya gömüldüğünü belirterek mağdur olduklarını dile getirdi.

Egemen Mahallesi azası Kamber Şahin yaptığı açıklamada, "Zararımız çok büyük. 8 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Seralarda kabak, patlıcan, kavun ve biber bulunuyor. Ayrıca nektarin ve limon ağaçları da sular altında kaldı" dedi.

Yağışlardan Akarsu Mahallesi, Kelahmet Mahallesi ve Halitağa Mahallesi başta olmak üzere birçok kırsal mahalledeki sera alanları zarar gördü.

Bölgede hasar tespit çalışmalarının yapılması ve üreticilere destek sağlanması bekleniyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Seda Namdar Emir tarafından yayına alınmıştır
