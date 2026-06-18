Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini yayımladı. Özetlerde enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün sürdüğüne dikkat çekilirken, öncü verilerin haziran ayında da dezenflasyon sürecinin devam ettiğine işaret ettiği belirtildi.

TCMB, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının ise dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini vurguladı.

HİZMET ENFLASYONUNDA YAVAŞLAMA SİNYALİ

Toplantı özetlerinde mevsimsellikten arındırılmış göstergelerin aylık hizmet enflasyonunda yavaşlamaya işaret ettiği kaydedildi.

Temel mal enflasyonunda ise yatay bir görünüm izlendiği belirtilirken, işlenmemiş gıda fiyatlarında sebze fiyatları kaynaklı düşüş gözlendiği ifade edildi.

Merkez Bankası, işlenmiş gıda fiyatlarındaki artış hızının da yavaşlamasının beklendiğini aktardı.

ENERJİ FİYATLARINDA DENGELİ GÖRÜNÜM

TCMB, haziran ayında yurt içi enerji fiyatlarının görece yatay seyredeceğini değerlendirdi.

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarında artış yaşanmasına rağmen Brent petrol fiyatlarındaki gerilemenin akaryakıt fiyatlarını aşağı yönlü etkilediği belirtildi.

KİRA ENFLASYONUNDA YAVAŞLAMA BEKLENİYOR

Hizmet grubunda akaryakıt fiyatlarındaki düşüş ve bayram etkisinin ortadan kalkmasıyla ulaştırma hizmetlerinde daha ılımlı bir görünüm beklendiği ifade edildi.

Özetlerde kira enflasyonundaki yavaşlama eğiliminin sürmesinin öngörüldüğü de kaydedildi.

GİYİM VE AYAKKABIDA İNDİRİM SEZONU ETKİSİ

Temel mal grubunda giyim ve ayakkabıda indirim sezonuna geçişle birlikte haziran ayında fiyat artışlarının sınırlı kalmasının beklendiği belirtildi.

Dayanıklı tüketim mallarında aylık enflasyonun ılımlı seyredeceği ifade edilirken, jeopolitik gelişmelerin enflasyon görünümüne olası etkilerinin yakından takip edildiği vurgulandı.