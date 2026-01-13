Yılın ilk haftasında 189,1 milyar dolara gerileyen Merkez Bankası rezervleri, piyasadan yapılan güçlü döviz alımları ve küresel altın piyasasındaki ralli ile yeniden rotasını yukarı kırdı. Bankacılar, öncü veriler ışığında net rezervlerde de tarihi bir toparlanma yaşandığını ifade ediyor.

ALTIN VE DÖVİZ ALIMI REZERVLERİ ATEŞLEDİ

Merkez Bankası'nın toplam brüt rezervi, 2 Ocak haftasında 189,1 milyar dolar seviyesindeyken, bir haftalık seyirde 4,8 milyar dolarlık bir düşüşle yıla başlamıştı. Ancak son hesaplamalar, rezervlerin geçen hafta 7 milyar doların üzerinde artış göstererek 196,5 milyar dolara yükseldiğine işaret ediyor.

Bu yükselişin arkasında iki temel faktör öne çıkıyor:

Piyasadan Döviz Alımı: TCMB'nin geçtiğimiz hafta piyasadan yaklaşık 6 milyar dolar tutarında döviz aldığı hesaplanıyor.

Altın Etkisi: Küresel altın fiyatlarındaki yükselişin rezervlere yukarı yönlü etkisi ise yaklaşık 1,7 milyar dolar olarak belirlendi.

NET REZERVLER 83 MİLYAR DOLARI AŞTI

Reuters'ın görüştüğü üç bankacının hesaplamalarına göre, 9 Ocak ile sona eren haftada net rezervlerde 6,5 milyar dolarlık bir artış gerçekleşti. Bu artışla birlikte net rezervlerin 83 milyar doları aşarak dikkat çekici bir toparlanma sergilediği vurgulandı.

Hatırlanacağı üzere TCMB'nin brüt rezervleri, 17 Ekim 2025 haftasında 198,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırmıştı. Güncel veriler, rezervlerin yeniden bu zirve seviyelere yaklaştığını gösteriyor.

RESMİ VERİ PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANACAK

Bankacıların TCMB öncü verilerinden yola çıkarak yaptığı bu hesaplamalar, piyasalar için önemli bir gösterge kabul ediliyor. Konuya ilişkin resmi veriler, Merkez Bankası tarafından perşembe günü saat 14.30'da kamuoyuyla paylaşılacak.

Kaynak: CNBC-e