Rusya Merkez Bankası tarafından yayımlanan raporda, Rus bankacılık sektörüne ilişkin 2025 yılı değerlendirmelere yer verildi.

Ülkedeki bankaların geçen yıl 3,5 trilyon ruble net kar elde ettiği bilgisine yer verilen raporda, rezervlere yapılan katkıların artması, ekosistem şirketlerine yapılan yatırımlar ve sıkıntılı varlıklar nedeniyle Aralık 2025’te ana karın azaldığı kaydedildi.

Bununla birlikte Rus bankalarının finansal istikrarı ve ekonomik büyümeyi destekleme yeteneğini koruduğuna işaret edilen raporda, vatandaşların konut kredisi borç büyüklüğünün Aralık 2025 itibarıyla 23,8 trilyon ruble seviyesinde bulunduğu aktarıldı.

Raporda, mevduatların da yüzde 3,3 artarak 62,2 trilyon ruble ile yine rekor seviyeye çıktığı ifade edildi.

Bu arada Rus bankalarının net karı, 2022'de yaptırımların etkisiyle bir önceki yıla göre 2,4 trilyon rubleden 202 milyar rubleye düşmüş, 2023'te 3,3 trilyon rubleye, 2024’te ise 3,8 trilyon rubleye çıkmıştı.