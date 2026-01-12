Rus güçlerinin Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Dnepr askeri grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Zaporijya bölgesinde Novoboykovskoye yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Rus ordusunun 9 Ocak'ta Oreşnik hipersonik orta menzilli füze sistemiyle Ukrayna'daki hedeflere saldırı düzenlediği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Çeşitli bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanan bilgilere göre Oreşnik ile düzenlenen saldırı sonucu Lviv Devlet Uçak Onarım Fabrikası devre dışı kaldı. Bu fabrikada, Batılı ülkelerin sağladığı F-16 ve Mig-29 uçakları dahil, Ukrayna ordusuna ait uçakların onarım ve bakımı yapılıyor, insansız hava araçları üretiliyordu. Ayrıca, bu saldırıda İHA üretim atölyeleri ve depolama yerleri ile havaalanı altyapısı vuruldu."

(AA)